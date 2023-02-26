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Скасування тисяч рейсів. У ЄС попереджають про проблеми з транспортом: причини

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Неділя 26 лютого 2023 14:28
Скасування тисяч рейсів. У ЄС попереджають про проблеми з транспортом: причини Фото: Літаки в аеропорту Хітлоу у Британії (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Декілька європейських країн зіткнуться з масовими страйками в різних секторах. Усі вони торкнуться галузі транспорту: мандрівників попереджають про можливі перебої з транспортом і закликають перевіряти інформацію про їхні поїздки

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Зокрема, французькі профспілки оголосили, що 7 березня відбудеться страйк проти пенсійної реформи, під час якого працівники різних галузей можуть не вийти на роботу. Це спричинить серйозні збої, а також затримки або скасування сотень рейсів.

"Кілька профспілок закликали до міжсекторального страйку та демонстрацій по всій Франції у вівторок, 7 березня. Страйк може розпочатися ввечері та триватиме до наступного ранку", — йдеться у заяві організаторів акції.

Крім того, майже 1000 офіцерів прикордонних військ Великої Британії недавно кілька разів залишали свої робочі місця під час страйків. Це викликало хаос у терміналі Єворотунелю (тунель під Ла-Маншем), а також у портах Кале та Данкін.

Скасування тисяч рейсів. У ЄС попереджають про проблеми з транспортом: причини

Фото: Мандрівників попереджають про затримки поїздів та авіарейсів у Португалії, Британії та інших країнах (на фото – поїзд TGV Eurostar між Францією та Британією – wikipedia.org)

Відвідувачам Італії також рекомендується перевірити дати поїздки, оскільки очікується, що страйк співробітників транспорту порушить рух транспорту і в країні. Співробітники заправок в Італії вийшли на вулиці, щоб висловити своє занепокоєння високими цінами на бензин, тож у країні можуть виникнути перебої з транспортом.

Крім того, тисячі рейсів до Португалії можуть бути скасовані, оскільки працівники авіакомпаній країни виходять на протести та закликають до поліпшення умов праці та підвищення заробітної плати. У країні заявили, що працюють над планом на випадок непередбачених обставин, щоб зменшити вплив страйків на пасажирів: пропонують повторне бронювання рейсів та отримання відшкодування.

Зазначимо, флагманський авіаперевізник Німеччини Lufthansa запланував скасування близько 34 000 рейсів на літній сезон через нестачу персоналу.

Також раніше масштабний страйк паралізував аеропорти Німеччини.

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