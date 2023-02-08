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Скасування штампів та оплата. Коли почнуть діяти нові правила в'їзду в Шенген

Фото: Кордон Польщі (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

Громадянам третіх країн під час в'їзду до Шенгенської зони без візи незабаром перестануть ставити штампи у паспорт на кордоні. Інформація автоматично вноситиметься до бази даних.

Нову систему контролю в'їзду до ЄС мають повністю запустити наприкінці цього року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Entry/Exit System (EES) – це нова автоматизована система, за допомогою якої відстежуватимуть перебування мандрівників із третіх країн.

"EES замінить чинну систему ручного штампування паспортів, яка забирає багато часу, не дає достовірних даних про перетин кордону і не дозволяє систематично виявляти осіб, які перевищили терміни перебування", – йдеться у заяві Управління з міграції та внутрішніх справ Єврокомісії.

Модернізація інших процедур дозволить мандрівникам швидше перетинати кордони. Система фіксуватиме конкретні дані про мандрівників, включаючи ім'я, відбитки пальців, зображення обличчя, тип проїзного документа, дату та місце в'їзду, дату та місце виїзду, а також період їх перебування у Шенгенській зоні.

Фото: Нова система прискорить перепустку на кордонах ЄС (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

Мандрівники, яким дозволений в'їзд до Шенгенської зони без візи, повинні будуть отримати дозвіл на в'їзд онлайн через Європейську систему інформації та авторизації для подорожей (ETIAS).

ETIAS буде коштувати 7 євро на особу. Спочатку дозвіл діятиме протягом трьох років. Подання заявки на отримання ETIAS стосується близько 1,4 мільярда осіб – стільки людей зараз можуть в'їжджати до Шенгенської зони без візи.

Нагадаємо, ми писали, як українцям виїжджати із Польщі без втрати тимчасового захисту.

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