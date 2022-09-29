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"Скасовуйте рейси". Аеропорт Амстердама платитиме по 350 євро за ануляцію квитків

Фото: Аеропорт Амстердама "Схіпгол" у вересні 2022 року (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В аеропорту Амстердама просять авіакомпанії скасовувати свої рейси і готові платити по 350 євро за кожен анульований квиток.

Такі заходи коштуватимуть "Схіпголу" від мільйона євро на день і триватимуть, поки черги з охочих летіти не зменшаться, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на AviationSource News та deVolkskrant.

Скорочення пасажиропотоку обійдеться до 4,2 мільйона євро на день

За даними RadarBox.com, пасажиропотік в аеропорту Амстердама "Схіпгол" виріс на 20% порівняно з минулим роком. За тиждень 17-24 вересня аеропорт обслужив 2141 рейс.

Ще влітку в "Схіпголі" почалися значні збої через великий пасажиропотік. Тоді виникли багатогодинні черги та проблеми із доставкою багажу. Влітку спіробітникам служби безпеки аеропорту доплачували по 5 євро на годину.

Із вересня надбавку скасували, співробітники звільнилися, а "кілометрові" черги повернулися в аеропорт. Через брак персоналу "Схіпгол" хоче скоротити пасажиропотік на 18% до кінця жовтня – це понад 12 тисяч пасажирів на день.

Фото: Аеропорт "Схіпгол" у 2018 році (unspalsh.com/ben-koorengevel)

В аеропорту звернулися до авіаперевізників із пропозицією скасовувати рейси, а за кожен анульований квиток отримувати компенсацію 350 євро. Такий підхід може обійтися аеропорту до 4,2 млн євро на день.

"Ми змогли переконати небагато авіакомпаній, які ще могли щось зробити. Ми бачимо, що авіакомпаніям дуже важко обмежити кількість пасажирів у короткостроковій перспективі", - зазначив речник аеропорту.

За його словами, фінансове заохочення діятиме, поки в "Схіпголі" не буде видно ефект від запланованого скорочення. Але воно почнеться після того, як незалежний координатор слотів укладе угоди з авіакомпаніями.

Нагадаємо, ми писали, чому росіяни масово анулюють тури на відпочинок.

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