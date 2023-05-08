Швейцарія вимагає від українців продавати свої авто: у чому причини

Українців у Швейцарії можуть зобов'язати продати свої особисті автомобілі, щоб отримувати виплати. Підхід пояснюється жорсткішими вимогами до інших отримувачів державної допомоги.

При цьому рішення прийматиме місцева влада в індивідуальному порядку, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на nzz.ch.

За словами голови департаменту (міністерства) юстиції та поліції країни Елізабет Бом-Шнайдер, рішення про те, щоб продавати автомобілі, якщо біженці хочуть отримувати виплати, мають ухвалювати кантони.

"Потрібно ретельно аналізувати кожен випадок. Не можна забувати, що до решти отримувачів соціальних допомог у Швейцарії застосовуються набагато суворіші правила. Сім'ям доводиться розкривати всю інформацію і подавати заявки на найменші витрати, які часто відхиляють. Таким людям важко бачити, що інші отримують соціальну допомогу і водночас їм дозволено їздити машиною", – пояснила підхід до рівності чиновниця.

У березні біженцям з України, які понад рік живуть у Швейцарії та отримують соціальні виплати, повідомили про необхідність перевірити свої активи. Автомобілі мають бути продані, якщо їхня вартість перевищує норму активів для відповідного розміру домогосподарства.

У кожному кантоні є свої ліміти. Наприклад, у кантоні Люцерн ліміт для отримання виплат – 4 000 франків (4,3 тис. доларів) на особу або 10 000 франків (11 тис. доларів) на сім'ю.

Після продажу автомобіля соціальну допомогу все одно припинять на період, який залежить від суми виторгу з автомобіля.

Винятки застосовуватимуть, якщо біженець залежить від автомобіля з професійних причин чи стану здоров'я.

Фото: Підтримка України у Швейцарії (gettyimages.com)

За словами Елізабет Бом-Шнайдер, у країні створено робочу групу для підготовки періоду, коли закінчиться дія тимчасового захисту.

"Майже всі українці, яких я зустрічаю, кажуть мені, що хочуть якнайшвидше повернутися додому. В українській спільноті існує величезне почуття єднання, міцний зв'язок із домом. Якщо ми дозволимо цим людям працювати і чомусь навчитися тут, це буде важливим внеском у відновлення їхньої країни", – зазначила вона.

Нагадаємо, ми писали, що країна ЄС запропонує українцям виплати за повернення додому.

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