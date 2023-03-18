UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Штрафи у тисячі євро. У яких туристичних локаціях світу заборонені селфі

Фото: Селфі у музеї Лувр у Парижі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Більшість мандрівників під час відвідування визначних пам'яток намагаються сфотографуватися на їхньому тлі. Проте є чимало локацій, де робити селфі офіційно заборонено.

Фотоексперти назвали сім таких локацій, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Sun.

За селфі у деяких місцях світу туристам загрожує штраф.

  • Нью-Йорк (США) – заборона на фото з "великими кішками." У цьому місті заборонено робити "селфі з тигром". Заборона стосується захисту тварин, які живуть у зоопарках, беруть участь у карнавалах та циркових виставах. Штраф – до 1000 доларів.
  • Будинок коштовностей у Лондонському Тауері. Дорогоцінні прикраси королівської родини зберігаються під посиленою охороною.
  • Памплона в Іспанії. Заборона стосується селфі з биками під час їхнього "забігу" вулицями. За порушення техніки безпеки можуть оштрафувати до 3000 євро.

Фото: Біг биків у Памплоні (unsplash.com/san-fermin-pamplona-navarra)

  • Музей Ван Гога в Амстердамі. У знаменитому музеї заборонені всі фотографії, включаючи селфі. У музеї вважають, що фотографування заважає насолоджуватися мистецтвом.
  • Сикстинська капела у Ватикані. Там також заборонили селфі та будь-які фотографії. Це правило залишилося після реконструкції 1980 року, яку оплачувала японська Nippon Television Network за умови ексклюзивних прав на фото всередині.
  • Саудівська Аравія – Мекка під час паломництва. Робити знімки ходи вважають неповагою.
  • Озеро Тахо у Каліфорнії (США). У цьому районі блукають дикі ведмеді – спокуса зробити на їхньому тлі селфі може закінчитися трагедією для туристів.

Нагадаємо, ми писали, що туристам пропонують унікальний круїз у 135 країн.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТуризмВідпочинок за кордоном