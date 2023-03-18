Штрафи у тисячі євро. У яких туристичних локаціях світу заборонені селфі

Фото: Селфі у музеї Лувр у Парижі (unsplash.com)

Більшість мандрівників під час відвідування визначних пам'яток намагаються сфотографуватися на їхньому тлі. Проте є чимало локацій, де робити селфі офіційно заборонено.

Фотоексперти назвали сім таких локацій, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Sun.

За селфі у деяких місцях світу туристам загрожує штраф.

Нью-Йорк (США) – заборона на фото з "великими кішками." У цьому місті заборонено робити "селфі з тигром". Заборона стосується захисту тварин, які живуть у зоопарках, беруть участь у карнавалах та циркових виставах. Штраф – до 1000 доларів.

Будинок коштовностей у Лондонському Тауері. Дорогоцінні прикраси королівської родини зберігаються під посиленою охороною.

Памплона в Іспанії. Заборона стосується селфі з биками під час їхнього "забігу" вулицями. За порушення техніки безпеки можуть оштрафувати до 3000 євро.

Фото: Біг биків у Памплоні (unsplash.com/san-fermin-pamplona-navarra)

Музей Ван Гога в Амстердамі. У знаменитому музеї заборонені всі фотографії, включаючи селфі. У музеї вважають, що фотографування заважає насолоджуватися мистецтвом.

Сикстинська капела у Ватикані. Там також заборонили селфі та будь-які фотографії. Це правило залишилося після реконструкції 1980 року, яку оплачувала японська Nippon Television Network за умови ексклюзивних прав на фото всередині.

Саудівська Аравія – Мекка під час паломництва. Робити знімки ходи вважають неповагою.

Озеро Тахо у Каліфорнії (США). У цьому районі блукають дикі ведмеді – спокуса зробити на їхньому тлі селфі може закінчитися трагедією для туристів.

Нагадаємо, ми писали, що туристам пропонують унікальний круїз у 135 країн.

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