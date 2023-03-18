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Штрафы в тысячи евро. В каких туристических локациях мира запрещены селфи

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Суббота 18 марта 2023 14:30
Штрафы в тысячи евро. В каких туристических локациях мира запрещены селфи Фото: Селфи в музее Лувр в Париже (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Большинство путешественников по время посещения достопримечательностей пытаются сфотографироваться на их фоне. Однако есть немало локаций, где делать селфи официально запрещено.

Фотоэксперты назвали семь таких локаций, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

За селфи в некоторых местах мира туристам грозит штраф.

  • Нью-Йорк (США) – запрет на фото с "большими кошками. В этом городе запрещено делать "селфи с тигром". Запрет касается защиты животных, которые живут в зоопарках, участвуют в карнавалах и цирковых представлениях. Штраф – до 1000 долларов.
  • Дом драгоценностей в Лондонском Тауэре. Драгоценные украшения королевской семьи хранятся под усиленной охраной.
  • Памплона в Испании. Запрет касается селфи с быками во врямя их "забега" по улицам. За нарушение техники безопасности могут оштрафовать до 3000 евро.

Штрафы в тысячи евро. В каких туристических локациях мира запрещены селфиФото: Бег быков в Памплоне (unsplash.com/san-fermin-pamplona-navarra)

  • Музей Ван Гога в Амстердаме. В знаменитом музее запрещены все фотографии, включая селфи. В музее считают, что фотографирование мешает наслаждаться искусством.
  • Сикстинская капелла в Ватикане. Там также запретили селфи и любые фотографии. Это правило осталось после реконструкции в 1980 году, которую оплачивала японская Nippon Television Network при условии эксклюзивных прав на фото внутри.
  • Саудовская Аравия – Мекка во время паломничества. Делать снимки шествия считается неуважением.
  • Озеро Тахо в Калифорнии (США). В этом районе бродят дикие медведи – искушение сделать на их фоне селфи может обернуться трагедией для туристов.

Напомним, мы писали, что туристам предлагают уникальный круиз в 135 стран.

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