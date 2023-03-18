Штрафы в тысячи евро. В каких туристических локациях мира запрещены селфи
Большинство путешественников по время посещения достопримечательностей пытаются сфотографироваться на их фоне. Однако есть немало локаций, где делать селфи официально запрещено.
Фотоэксперты назвали семь таких локаций, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
За селфи в некоторых местах мира туристам грозит штраф.
- Нью-Йорк (США) – запрет на фото с "большими кошками. В этом городе запрещено делать "селфи с тигром". Запрет касается защиты животных, которые живут в зоопарках, участвуют в карнавалах и цирковых представлениях. Штраф – до 1000 долларов.
- Дом драгоценностей в Лондонском Тауэре. Драгоценные украшения королевской семьи хранятся под усиленной охраной.
- Памплона в Испании. Запрет касается селфи с быками во врямя их "забега" по улицам. За нарушение техники безопасности могут оштрафовать до 3000 евро.
Фото: Бег быков в Памплоне (unsplash.com/san-fermin-pamplona-navarra)
- Музей Ван Гога в Амстердаме. В знаменитом музее запрещены все фотографии, включая селфи. В музее считают, что фотографирование мешает наслаждаться искусством.
- Сикстинская капелла в Ватикане. Там также запретили селфи и любые фотографии. Это правило осталось после реконструкции в 1980 году, которую оплачивала японская Nippon Television Network при условии эксклюзивных прав на фото внутри.
- Саудовская Аравия – Мекка во время паломничества. Делать снимки шествия считается неуважением.
- Озеро Тахо в Калифорнии (США). В этом районе бродят дикие медведи – искушение сделать на их фоне селфи может обернуться трагедией для туристов.
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