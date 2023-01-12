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Штраф до 1000 євро та в'язниця. За що в Німеччині можуть суворо покарати

Фото: Попередження про заборону фото (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині любителям вуличної зйомки загрожує кримінальне покарання. За фотографування людей у безпорадному стані можна отримати штраф чи термін у в'язниці.

Про які знімки йдеться, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на telegram-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

Заборона фотографування стосується постраждалих на місці ДТП або іншого інциденту. Йдеться про захист особистої сфери людей у безпорадному стані.

Любителів фотографувати на місці події називають гафферами. 2021 року в Німеччині для них збільшили кримінальне покарання – до 2 років позбавлення волі. Адміністративні штрафи можуть становити від 20 до 1000 євро.

Проти любителів фотографувати місця НП придумали "захист". На машинах швидкої допомоги розміщують великі QR-коди, які розпізнає камера мобільного телефону. Тоді на екрані того, хто знімає з'являється напис "Підглядання вбиває". Також місця події огороджують надувними щитами, на яких нанесено нагадування про заборону зйомки.

Фото: Швидка допомога із QR-кодом про заборону зйомки (gettyimages.com)

При цьому поліцейські, які помітять водіїв, які роблять фото чи відео ДТП і постраждалих, випишуть штраф, оскільки папараці часто заважають роботі рятувальників, медиків та інших служб.

Нагадаємо, ми писали, що українців у Німеччині почали штрафувати на сотні євро.

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