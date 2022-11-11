У шотландському місті відремонтують 500 будинків для українців

Фото: Краєвид на місто Абердін у Шотландії (aberdeencity.gov.uk)

У шотландському місті Абердін влада відремонтує 500 порожніх муніципальних будівель, щоб поселити в них біженців. Наразі місто надає захист тисячі українців.

Міська рада витратить понад 6 млн фунтів стерлінгів, щоб повернути в користування застарілі будівлі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на STV.

"Це шанс переселитися до нашого міста і стати частиною спільноти"

Місто Абердін - третє за величиною в Шотландії. Це портове місто, відоме будинками із сірого граніту та старовинною архітектурою. Населення Абердіна – близько 200 тисяч жителів.

Оголошуючи про плани ремонту муніципальних будівель, міська рада Абердіна заявила, що це робиться з метою допомогти понад 1100 біженцям у місті.

"Ці інвестиції дадуть людям, переміщеним в результаті війни в Україні, шанс переселитися в наше місто і стати частиною нашої спільноти. Ми надаємо дім у прямому розумінні цього слова. Абердін став притулком, де сім'ї та окремі особи можуть відновити своє життя", - відзначила місцева чиновниця Міранда Редлі.

Фото: Король Чарльз III зустрівся з біженцями в Абердіні (gettyimages.com)

Яка ситуація із житлом в інших містах Шотландії

Зазначається, що програма реконструкції житла в Абердіні є частиною спільних зусиль щодо розміщення людей, переміщених внаслідок війни в Україні.

Мета полягає в тому, щоб забезпечити доступ до довгострокового житла та зменшити залежність від короткострокового розміщення.

У Шотландії тисячі біженців живуть на круїзних лайнерах, багато хто залишається в тимчасовому житлі, включаючи готелі та пансіонати.

Цього тижня вже звучали заклики до влади внести ясність щодо планів, за якими українців у тимчасовому житлі проситимуть оплачувати своє проживання.

Член парламенту, який відповідає за реагування уряду на біженців Ніл Грей визнав, що багато українців, які проживають у Шотландії, нині працюють або отримують допомогу із соціального забезпечення.

У жовтні близько 60 українців, які мешкають у Пертширі, виселили з готелю "Кіллін" біля озера Лох-Тей через рішення уряду достроково розірвати контракт.

Після цього уряд заявив, що допоможе українцям залишитись у цьому районі, поки їм шукають довгострокове житло.

Нагадаємо, ми писали, що в аеропорту Берліна розгортають наметовий табір для тисяч українців