В шотландском городе отремонтируют 500 домов для украинцев

В шотландском городе Абердин власти отремонтируют 500 пустующих муниципальных зданий, чтобы поселить в них беженцев. Сейчас город предоставляет защиту тысяче украинцев.

Городской совет потратит более 6 млн фунтов стерлингов, чтобы вернуть в пользование обветшавшие здания, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на STV.

"Это шанс переселиться в наш город и стать частью сообщества"

Город Абердин – третий по величине в Шотландии. Это портовой город, известный зданиями из серого гранита и старинной архитектурой. Населения Абердина – около 200 тысяч человек.

Объявляя о планах ремонта муниципальных зданий, городской совет Абердина заявил, что это делается с целью помочь более 1100 беженцам в городе.

"Эти инвестиции дадут людям, перемещенным в результате войны в Украине, шанс переселиться в наш город и стать частью нашего сообщества. Мы предоставляем дом в самом прямом смысле этого слова. Абердин стал убежищем, где семьи и отдельные лица могут восстановить свою жизнь", - отметила местная чиновница Миранда Рэдли.

Фото: Король Чарльз III встретился с беженцами в Абердине (gettyimages.com)

Какая ситуация с жильем в других городах Шотландии

Отмечается, что программа реконструкции жилья в Абердине является частью общих усилий по размещению людей, перемещенных в результате войны в Украине.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить доступ к долгосрочному жилью и уменьшить зависимость от краткосрочного размещения.

В Шотландии тысячи беженцев живут на круизных лайнерах, многие остаются во временном жилье, включая отели и пансионаты.

На этой неделе уже звучали призывы к властям внести ясность в отношении планов, по которым украинцев во временном жилье будут просить оплачивать их свое проживание.

Член парламента, отвечающий за реагирование правительства на беженцев Нил Грей признал, что многие украинцы, проживающие в Шотландии, в настоящее время работают или получают пособия по социальному обеспечению.

В октябре около 60 украинцев, проживающих в Пертшире, выселили из отеля "Киллин" возле озера Лох-Тей из-за решения правительства досрочно расторгнуть контракт.

После этого правительство заявило, что поможет украинцам остаться в этом районе, пока им ищут долгосрочное жилье.

Напомним, мы писали, что в аэропорту Берлина разворачивают палаточный лагерь для тысяч украинцев.