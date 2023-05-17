Що треба знати про оформлення закордонного паспорта дітям: правила

Фото: Паспорт для виїзду за кордон (gettyimages.com)

Для багатьох українців, які опинилися за кордоном у зв'язку із війною чи збираються їхати в іншу країну, актуальне питання оформлення закордонного паспорта для дітей.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що треба знати про правила оформлення паспортних документів.

Отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон має право кожен українець. Цей документ може бути оформлений з народження.

При цьому закордонний паспорт оформлюється на такий термін:

від народження – на 4 роки;

віком від 16 років – на 10 років.

Дитячий закордонний паспорт до 16 років оформляється при подачі заяви-згоди одного із батьків або законного представника. При цьому при досягненні 16 років змінювати паспорт на новий документ не потрібно.

Із 16 років для оформлення закордонного паспорта можна звертатися особисто, без батьків, повідомляється на сайті Державної міграційної служби України.

Фото: До 16 років закордонний паспорт оформляють за заявою одного з батьків (gettyimages.com)

Для оформлення закордонного паспорта треба мати з собою такі документи:

паспорт громадянина України;

індивідуальний податковий номер фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер);

заява-анкета (формується на місці);

раніше видані закордонні паспорти або проїзні документи дитини;

у разі викрадення попереднього закордонного паспорта на території України – витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Громадяни України можуть мати два закордонні паспорти.

До слова, з 15 травня у Польщі батьки можуть оформити закордонні паспорти дітям до 14 років одночасно із оформленням документів собі. З 12 років присутність дітей у сервісному центрі обов'язкова, щоб здійснити забір біометричних даних.

Нагадаємо, ми писали, що робити, якщо втратили документи за кордоном.

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