Что нужно знать об оформлении загранпаспорта детям: правила

Фото: Паспорт для выезда за границу (gettyimages.com)

Для многих украинцев, оказавшихся за границей в связи с войной или собирающихся ехать в другую страну, актуален вопрос оформления загранпаспорта для детей.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о правилах оформления паспортных документов.

Получить паспорт гражданина Украины для выезда за границу имеет право каждый украинец. Этот документ может быть оформлен с рождения.

При этом загранпаспорт оформляется на следующий срок:

от рождения – на 4 года;

в возрасте от 16 лет – на 10 лет.

Детский загранпаспорт до 16 лет оформляется при подаче заявления-согласия одного из родителей или законного представителя. При этом при достижении 16 лет менять паспорт на новый документ не требуется.

С 16 лет для оформления загранпаспорта можно обращаться лично без родителей, сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.

Фото: До 16 лет загранпаспорт оформляют по заявлению одного из родителей (gettyimages.com)

Для оформления загранпаспорта нужно иметь с собой следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

индивидуальный налоговый номер физического лица –налогоплательщика (идентификационный номер);

заявление-анкета (формируется на месте);

ранее выданные загранпаспорта или проездные документы ребенка;

в случае кражи предыдущего загранпаспорта на территории Украины – выписка из Единого реестра досудебных расследований.

Граждане Украины могут иметь два загранпаспорта.

К слову, с 15 мая в Польше родители могут оформить загранпаспорта детям до 14 лет одновременно с оформлением документов для себя. С 12 лет присутствие детей в сервисном центре обязательно, чтобы произвести забор биометрических данных.

Напомним, мы писали, что делать, если потеряли документы за границей.

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