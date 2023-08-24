Що іноземним спеціалістам не подобається у Німеччині: масштабне опитування

У Німеччині величезний дефіцит кадрів – країні бракує 1,5 млн фахівців. Водночас там налічується найбільше іноземних спеціалістів.

При цьому за якістю життя експати оцінюють Німеччину у десятці найгірших місць на планеті, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.

У яких країнах іноземним фахівцям подобається жити найбільше

Нове дослідження Expat Insider 2023 щодо життя та роботи за кордоном охопило 12 тисяч учасників. Респондентів запитували, наскільки їм легко "осісти" у країні та про якість їхнього життя. В опитуванні виділили такі критерії: "якість життя", "легкість адаптації", "робота", "фінанси", "найнеобхідніше".

Найбільше експатів налічується у Німеччині. Далі серед країн, які приваблюють найбільшу кількість іноземних фахівців для роботи та життя: Іспанія, ОАЕ, США, Швейцарія, Франція, Великобританія, Нідерланди, Італія та Канада.

Найкращою для життя експати назвали Мексику – за атмосферу та гостинність. Також подобається жити і працювати іноземцям у Іспанії, Таїланді, Малайзії, Філіппінах, Бахрейні та Португалії. Це країни із теплим кліматом та красивою природою.

Фото: Робота у різних країнах світу (unsplash.com)

Водночас опитані у Німеччині здебільшого не задоволені своїм життям. За якістю життя ця країна посідає 49 місце із 53. Також до топ-10 "найгірших" країн увійшли Нова Зеландія, Мальта, Італія, Південна Африка, Південна Корея, Туреччина, Норвегія та Кувейт.

Що не подобається іноземним спеціалістам у Німеччині

Щоб зрозуміти, чому привабливість життя у Німеччині серед іноземних фахівців низька, слід розуміти, звідки вони приїжджають та до якого середовища звикли.

Зазначається, що середньостатистичному експатові в Німеччині приблизно 42 роки. Значна частина таких фахівців приїхали зі США, Великобританії або Індії. Сфері діяльності багатьох експатів у Німеччині – IT, інжиніринг або фінанси.

Серед причин, чому експатам не дуже подобається жити і працювати у Німеччині, називались такі:

німецька бюрократія;

недостатня цифровізація у країні;

труднощі адаптації у німецькому суспільстві: складно знайти друзів.

Іноземні фахівці низько оцінили доброзичливість німців, можливості для пошуку нових друзів і культуру гостинності.

Фото: Робоча зустріч (unsplash.com)

Втім, 64% експатів почувають себе у Німеччині щасливими. Загалом дослідження виявило, що в середньому щасливими почуваються 72% іноземців, які живуть і працюють в інших країнах.

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