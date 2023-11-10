Що буде з виплатами українцям за кордоном, якщо не показати всі доходи: пояснення юриста

Українських біженців у Європі все частіше просять вказувати свої доходи, якщо вони претендують на соціальні виплати. Для цього треба показати виписки з українських банківських рахунків.

Зокрема, у Чехії біженці мають вказати абсолютно всі прибутки з усіх наявних банківських рахунків, включаючи українські.

Які наслідки може мати приховування коштів на деяких рахунках, у коментарі РБК-Україна пояснив керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Нікіта Муренко.

Які можуть бути підстави для надання виписок із рахунків

Підстави та порядок надання виписок з банківських рахунків можуть відрізнятись в залежності від країни. На захист своєї економіки та боротьби зі зловживанням соціальної та фінансової допомоги біженцями кожна країна встановлює певні критерії для їх отримання, зазначає юрист.

Загальні підстави та вимоги до документів та процедури отримання соціальної та/або фінансової допомоги описані у нормативних актах, що регулюють соціальне забезпечення відповідної країни та на офіційних веб-сайтах уряду (відповідних державних органах) або відповідної міжнародної організації, яка спряє фінансовій допомозі біженцям.

"Основною підставою для запиту такої банківської виписки є оцінка фінансової спроможності та стану доходів осіб при поданні такої особи заяви на оформлення біженства, соціальної та/або фінансової допомоги та інших пільг", – пояснює Нікіта Муренко.

Актуальним приводом для вимоги надати банківські виписки українськими біженцями за кордоном, зокрема в країнах ЄС, є отримання соціальної та/або фінансової допомоги, а також у таких випадках: перевірки податкової звітності; звернення до банку для отримання кредиту; судових проваджень.

Крім того на захист банківської таємниці клієнтів банку та фінансових установ українське законодавство обмежує доступ інших осіб та органів до конфіденційної банківської інформації особи.

При цьому Національний банк України має право розкривати інформацію, що становить банківську таємницю відповідно до міжнародних договорів України або за принципом взаємності обміну інформацією відповідно до ратифікованої Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Fiscals.

Фото: Оформлення документів у Німеччині (gettyimages.com)

Нарахування виплат можуть скасувати

Надання неповної або недостовірної інформації про стан своїх доходів та банківських рахунків може мати негативні наслідки, оскільки це може розглядатися як недобросовісне подання інформації в процесі імміграції або інших юридичних (правових) процедур, попереджає Нікіта Муренко.

Зокрема:

якщо при перевірці поданих документів державні органи виявили, що подані дані були недостовірними або неповними – країна, яка приймає біженця чи іммігранта може відмовити в імміграції або скасувати наявний статус біженця чи іммігранта;

якщо отримувачі соціальної та/або фінансової допомоги порушували умови отримання такої допомоги та приховували актуальний стан доходів – можуть скасувати нарахування таких виплат.

Важливо пам’ятати, що будь-яка вимога надати виписки з банківських рахунків має грунтуватись на правовій підставі відповідно до законодавчих норм такої країни, не порушуючи права та гарантії особи, зауважує юрист.

Нагадаємо, ми писали, які доходи треба вказувати біженцям для отримання виплат у Чехії. При подачі онлайн-заявки на призначення фінансової допомоги треба прикріпити виписку з банківського рахунку за попередній календарний місяць.

Також ми розповідали, які зміни для українських біженців готують у країнах Європи.

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