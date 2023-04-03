Попри рішення влади. У Туреччині продовжують заправляти російські літаки

У Туреччині продовжують заправляти літаки російських авіакомпаній. Обслуговування підсанкційних лайнерів припинили тільки дві найбільші хендлінгові компанії – Havas і TGS.

Невеликі компанії продовжують надавати сервіс росіянам, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Повідомляється, що найбільші провайдери наземного обслуговування літаків припинили обслуговувати російські літаки американського виробництва Boeing та європейські Airbus.

Втім, повної заборони на заправку та обслуговування авіалайнерів із Росії у Туреччині немає, зазначило видання Middle East Eye. Тому компанії самостійно вирішують, чи співпрацювати їм з російськими авіакомпаніями.

"Havas та інші припинили обслуговувати, але невеликі компанії все ще надають сервіс росіянам", – зазначило джерело видання.

У середині березня видання AirportHaber повідомило, що Міністерство митниці та торгівлі Туреччини заборонило обслуговувати американські літаки російських та білоруських авіакомпаній. Підставою був лист від Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Влада США ввела санкції проти літаків російських та білоруських авіакомпаній ще у березні 2022 року. Обмеження забороняють заправку та будь-яке обслуговування Boeing та інших авіалайнерів з Росії та Білорусі, які мають понад 25% комплектуючих зі США.

Фото: Літак "Аерофлоту" в аеропорту Стамбула (gettyimages.com)

Такі санкції мали б не дозволити виконувати міжнародні рейси літаками, які включені до чорного списку. Однак російські авіакомпанії продовжували літати на Боїнгах, зокрема до Туреччини.

За даними Flightradar24, у березні російські авіакомпанії не зменшили кількість польотів до Туреччини на літаках західного виробництва навіть після формальної заборони турецької влади. Кількість рейсів до будь-якого аеропорту, який міг би використовуватися як база для дозаправки російських авіалайнерів, не зросла.

Такі дані дозволяють експертам галузі зробити висновок, що російські авіакомпанії продовжують заправлятися в Туреччині, навіть якщо ці послуги не надають Havas і TGS.

Нагадаємо, ми писали, що в Росії задумали робити копії деталей до зарубіжних літаків.

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