"С форточкой под крышей вместо окна". Туристов предупредили об уловках и дополнительных тратах при заселении в отели

Часто при бронировании отелей за рубежом говорят: "бронируй самый дешевый номер, я там на месте поменяю". Имея в виду, что непосредственно при поселении можно получить номер лучше, если доплатить не при бронировании тура, а на ресепшене. Например, таким образом можно получить с видом на море, а не на внутреннюю территорию гостиницы.

Руководитель туристической компании Sun Dali Мария Степаненко на своей странице в Facebook обратила на некоторые важные моменты для тех, кто пользуется таким советом.

"Если сейчас у вас потянулась рука писать "всегда так делаю, и всегда прокатывает", то знайте: если вы сразу положили в паспорт деньги и отдали на рецепцию при заезде, то в 99% случаев вам дали ключи от того номера, который и так был вам предназначен заранее", — обращает внимание специалист.

Если же на рецепции вы ничего не давали, пришли в номер, а он оказался плохим (грязно, что-то неисправно, неприятно пахнет), тут есть варианты, и они зависят от уровня отеля и совести его управляющих.

"Первый вариант: это такой номер - "комната ужасов", куда приводят всех вновь приехавших, чтоб тихим и печальным голосом сказать "но если вы хотите номер получше, то дайте 10-20$", и волшебным образом мгновенно дают другой, как только получают шуршащую бумажку в ладонь. Кстати ключ от другого номера обычно уже лежит в той же ладони", — предупреждает об особенностях такой системы поселения Мария Степаненко.

Фото: Как получить желаемый живописный вид и стоит ли за это доплачивать на месте? (unsplash.com/roberto-nickson)

"Второй вариант: если вы настояли в агентстве при бронировании на номере минимальной категории с названием типа "промо" или "эконом" (обычно это указано в ваучере), то вас вполне законно могут в такой номер заселить: без балкона, с вентилятором вместо кондиционера, в цокольном этаже или с форточкой под крышей вместо окна. И тогда 10-20$ могут не помочь, и придется доплачивать разницу в цене между номерами, чтоб переехать в более комфортные условия", — добавляет она.

Отдых с видом на море: "апгрейд" за 100 долларов в неделю

По словам директора туристической компании, иногда в отелях попадаются просто неудачные номера категории "стандарт". В самом отеле об этом знают, и при полной загрузке гостиницы вам может достаться такой номер: с видом на задний двор отеля, на кухонный блок или рядом с лифтом.

"В таких случаях порядочные отели сами предлагают повысить категорию номера на месте с доплатой. Но с меньшей, чем если бы вы заказывали улучшенный номер заранее. Допустим, при бронировании тура разница в цене номера "стандарт" и номера "делюкс" была около 120$ в день, а на месте вам предлагают "апгрейд" за 100 долларов в неделю. В таком случае можно посмотреть оба номера и сделать для себя выбор", — поясняет Мария Степаненко.

По словам Марии Степаненко, если для вас очень важен вид из окна, его можно выбрать заранее, уже при бронировании тура. Когда вы только обратились за подбором, агент предложит вам варианты отелей, формулируя цены от минимальной категории номеров.

Фото: Если для вас важен вид из окна, его можно выбрать заранее при бронировании тура, а не по приезду в отель (unsplash.com/alexander-kaunas)

В момент, когда вы определитесь с понравившимся вам отелем, она советует попросить дать подробную информацию о разных комнатах в выбранном вами варианте, если турагент не предложил сделать этого сам.

"Так вы сможете не только оценить разницу в цене, но и гарантированно получить нужную вам категорию номера: по площади, количеству кроватей, виду из окна, этажности, удаленности от пляжа. Если вы заранее забронировали номер с видом на море, то и поселят вас в такой номер, по ваучеру", — говорит директор Sun Dali.

Отдых с детьми: на что обратить внимание

В ситуации, если вы решили забронировать вид на горы, но думаете доплатить на месте 10$, и за это "дадут вид на море", Мария Степаненко обращает внимание на два важных момента:

1. номеров нужной категории на момент вашего заезда в отеле может и не быть: тогда придется жить в том, что указан в документе на заселение;

2. в отеле скажут "ок, доплата за номер с видом на море 100$ в сутки" и вы будете "кусать локти", что не забронировали его заранее, ведь в агентстве вам просчитали, что разница составляла всего 30$ в день.

Тем, кто едет на отдых едете большой семьей, специалист советует обратить внимание на семейные номера: с двумя комнатами, а иногда и двумя санузлами.

"Иногда доплата по сравнению с обычным номером небольшая, но зато всем членам семьи будет комфортно спать. А "порешать на месте" может не получиться, потому что семейные номера в большинстве отелей раскупают в первую очередь, и если вы втиснули свою семью в бюджет и в двадцатиметровый стандарт, а улучшить условия на месте не получилось ни за сто, ни за тысячу евро, то мысли о разводе могут посещать вас очень навязчиво, когда вы будете пытаться уснуть ночью на шезлонге под шум моря и танцы созвездий", — говорит она.

Фото: Стоит попросить дать подробную информацию о разных комнатах в выбранном вами варианте, если турагент не предложил сделать этого сам (unsplash.com/christian-lambert)

Еще несколько советов от специалиста:

Оплачивая улучшенный номер заранее в агентстве, вы приобретаете гарантию заселения в улучшенные условия.

Слушайте своего турагента и доверяйте ему, обязательно рассказывайте о том, что важно для вас на отдыхе;

Не стоит пренебрегать советами специалиста по отелям, видам номеров, особенно если звучат фразы "я там был и точно знаю";

Бегите от турагентов, которые советуют брать эконом-номера, отговаривая от важных для вас нюансов, и раздают лайфхаки о взятках сотрудникам отелей шоколадками для улучшения номера.

"Сладости - это, безусловно, хорошо и вкусно, но пробовали ли вы оплатить коммуналку барбарисками, которые вам давала продавщица продуктового магазина вместо сдачи при покупке батона?", — иронизирует Мария Степаненко.

Напомним, ранее также туристов предупредили о скрытых доплатах при покупке путевок.

Также сообщалось, каких ошибок не стоит допускать при планировании поездок.