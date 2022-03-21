"Русский мир" в Европе. Крупные отели на курортах c владельцами из страны-оккупанта

Война России против Украины заставляет мировые компании одна за одной отказываться от присутствия на российском рынке, а во многих странах бойкотируют бизнес, принадлежащий россиянам.

Туристический бизнес, отели и недвижимость – сферы, существенную долю в которых на мировом рынке занимают россияне. Многие из них принадлежат олигархам, близким к окружению президента России, развязавшего войну против нашей страны.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает о нескольких примечательных отелях за рубежом, которые принадлежат гражданам страны-оккупанта.

Россияне активно покупают дорогую недвижимость в Европе

За последнее десятилетие россияне стали активнее покупать недвижимость в странах Европы. В государствах, имеющих выход к морю, они строили или покупали виллы и отели, пишут профильные западные туристические СМИ.

"К примеру, виллы и роскошные дома в Испании стали чем-то вроде пристанища для российского высшего общества, сколотивших свое состояние на объединении ведущих бизнес-империй и поддержке ими путинского режима. Граждане российского происхождения с 2012 по 2021 год приобрели в стране более 2000 домов стоимостью более полумиллиона евро каждый", — говорится в публикации.

В издании добавляют, что аналогичная ситуация наблюдается в Греции. Там "богатые россияне скупали роскошные виллы по дешевке в качестве инвестиций или вторых домов после рецессии в стране". Также - во Франции, где роскошные горнолыжные курорты пользуются спросом у олигархов.

"Более 20% коммерческих помещений (кафетерии, гостиницы и рестораны), которые россияне покупают за границей, находятся в Испании. Заинтересованность граждан России в ведении бизнеса в Испании за этот год выросла в четыре раза (с 9,4% в 2018 году до 21,9% в 2019-м)", — сообщают испанские издания.

Forte Village Resort. Чеченцы владеют крупнейшим курортом на Сардинии

Российские олигархи и состоятельные представители страны-оккупанта на протяжении многих лет покупают в Италии традиционно много объектов недвижимости. Продажа элитных вилл россиянам составляет существенную часть доходов итальянцев. Одна из местных риелторских компаний в качестве рекламы своих услуг демонстрирует объекты недвижимости, которые помогла продать клиентам из России:

Владение недвижимостью в одном из лучших мест Сардинии является символом статуса для элитного российского общества, пишет TheWorld.org. Остров уже много лет является главным конкурентом Лондона и Лазурного берега в борьбе за деньги русских миллиардеров.

"Два крошечных острова в Неаполитанском заливе, Искья и Капри, борются за большие деньги. Российские деньги. Адриатическая ривьера на севере, элитный Изумрудный берег на Сардинии и амальфитанские деревни Позитано и Сорренто превратились в поселения российских олигархов. Здесь они проводят время в фешенебельных отелях, снимают летние виллы за 100 000 евро в месяц и готовы отдать около 20 миллионов евро на покупку апартаментов на пляже", — отмечают в издании.

Фото: Forte Village Resort на острове Сардиния купили чеченцы Муса и Мавлит Бажаевы

Вслед за российскими олигархами Романом Абрамовичем, Рустамом Тарико и Алишером Усмановым, место для отдыха на острове приобрели Муса и Мавлит Бажаевы, являющиеся чеченцами по происхождению и близкими к окружению Путина людьми. В распоряжение братьев, владеющих многопрофильным холдингом "Альянс", перешел один из ведущих мировых курортных центров Forte Village Resort.

Сообщается, что Бажаевы, выдержав конкуренцию с "Газпромом", приобрели за 180 млн евро всю компанию Mita Resort Srl с правом управления Forte Village вплоть до 2037 года.

Муса Бажаев во время предвыборной кампании президента РФ в 2004 году был доверенным лицом Владимира Путина. В 2004-м он инициировал создание Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений. Также занимал пост президента межрегиональной общественной организации "Ассоциация чеченских общественных и культурных объединений".

Фото: Цены за суточное размещение в комплексе Forte Village в апреле 2022 года

Комплекс расположен на южном побережье Сардинии. На территории в 25 гектаров находится 8 отелей на 770 номеров и 33 отдельных номера категории Suite.

"Forte Village Resort раскинулся между песчаными пляжами и горной грядой, которая тянется на несколько километров. Благодаря этому создается особый микроклимат - здесь не бывает сильной жары, а горы защищают от северных ветров. На территории комплекса работает 21 ресторан", — описывают комплекс на сайте.

Город-курорт Форте-дей-Марми. Филиал "русского мира" в Италии

Муниципалитет в итальянском регионе Тоскана примерно в 300 километрах от Рима считается "самым русским" курортом страны. Это небольшой поселок на берегу теплого Лигурийского моря. Ранее населенный пункт среди туристов был мало известен, пока в конце 90-х его не заприметили русские.

В туристических путеводителях пишут: никто точно не знает, кто из русских обнаружил и захотел развивать поселок как курорт. Одни говорят, что это был владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков. Другие считают, что россиянка, которая была женой одного из итальянских коммунистов.

В итоге к 2010 году, по подсчетам мэра Форте-дей-Марми, около 50% всех сделок с жильем здесь совершали россияне. Около трети всей жилой недвижимости города также принадлежало россиянам. Сейчас, по сообщениям в региональных итальянских СМИ, россияне владеют большинством вилл, которые здесь сдаются в аренду.

Фото: Недвижимость в Форте-дей-Марми в Италии в большинстве принадлежит россиянам, которые сдают виллы по очень высоким ценам

Российский олигарх Абрамович плавал в Форте-дей-Марми на яхте, у другого российского предпринимателя и владельца банка Олега Тинькова есть дом. В разные годы здесь были замечены бывший губернатор Московской области Борис Громов, бывший министр финансов Алексей Кудрин, бывший вице-премьер Александр Хлопонин, миллиардер Олег Дерипаска и многие другие известные россияне", — пишут на местных сайтах.

Форте мало чем отличается от соседних мест: такие же широкие белоснежные пляжи, спокойное и теплое море. Здесь нет известных сетей отелей, однако частные виллы активно сдают в аренду. Сверхвысокие цены – главное, что отличает поселок от других итальянских городков. Также практически все здесь говорят по-русски. На улицах - дорогие автомобили с русскими номерами, а в ресторанах – меню на русском языке.

"Самая дешевая "хижина" стоит 30 000 евро в сезон. Многие сдают по 150 000 и 300 000 евро за три месяца. Бассейн на участке сразу делает виллу дороже в два раза", — описывают блогеры цены на местные виллы.

Еще одно "российское" направление в Италии — Альберобелло в регионе Апулия. Здесь инвесторы из Москвы и Санкт-Петербурга тратят миллионы евро на покупку старых ферм и доисторических белых конусообразных каменных деревенских домов под названием "трулли", несмотря на то, что они внесены в Список объектов наследия ЮНЕСКО.

Aman Resorts. Сеть премиальных отелей по всему миру от Таиланда до Греции

В 2014 году основатель московской группы Capital и гендиректор OKO Group Владимир Доронин купил бренд роскошных отелей, расположенных в разных странах мира, сообщали профильные СМИ.

"Выяснилось, что российский миллиардер Владислав Доронин, известный как бывший бойфренд супермодели Наоми Кэмпбелл, стоит за приобретением Aman Resorts. По данным The Wall Street Journal, сделка оценивается в 358 миллионов долларов", — говорится в публикации.

Aman Resorts – часть многонациональной гостиничной компании Aman Group Sarl со штаб-квартирой в Швейцарии. Основанная индонезийским отельером Адрианом Зекой в 1988 году, компания управляет 34 объектами в 20 странах.

В августе 2015 года Доронин окончательно стал единоличным владельцем Aman, когда Pontwell Holding Company полностью перешла во владение гостиничным бизнесом Silverlink Resorts. По состоянию на сегодня, Владислав Доронин – главный исполнительный директор, председатель и владелец Aman Resorts.

Фото: Цены за суточное размещение в отеле Amanzoe в Греции на апрель 2022 года

На сайте компании сообщается, что отели сети относятся к сфере премиальных, предоставляя "исключительный" сервис. Гостей селят в частных виллах, а штат в среднем составляет шесть сотрудников на одного клиента.

Компания управляет такими курортами (в порядке открытия):

Amanpuri, остров Пхукет, Таиланд;

Amandari в Кедеватане на окраине Убуда, на острове Бали в Индонезии;

Amankila возле Мангиса на острове Бали в Индонезии;

Aman Villas на Бали;

Aman Le Mélézin в Куршевеле, Франция;

Amanpulo на острове Памаликан на Филиппинах;

Amanwana на острове Мойо, в западной части индонезийского архипелага Нуса-Тенгара;

Amanjiwo в Центральной Яве, Индонезия;

Amangani в Ист-Грос-Вентр-Бьютт недалеко от Джексон-Хоул в США;

Amanjena на 40 номеров в Марокко;

Aman-i-Khás в Раджастане, Индия;

Amankora в Бутане;

Amanbagh в Раджастане, Индия;

Amangalla в Галле, на Шри-Ланке;

Amanwella недалеко от деревни Тангалле на южном побережье Шри-Ланки;

Amanyara, острова Теркс и Кайкос в Карибском море;

Aman at Summer Palace в Пекине, Китай;

Villa Miločer, первый этап Аман Свети Стефан в Черногории;

Amangiri возле озер Пауэлл, штат Юта, США;

Amantaka в Лаосе;

Amanfayun в Ханчжоу, Китай;

Amanrüya в Бодруме, Турция;

Amanzoe на Пеллопонесе, Греция;

Aman Venice в Венеции, Италия;

Amanoi в бухте Виньхи, Вьетнам;

Aman в Токио, Япония;

Amandayan в Лицзяне, Китай;

Amanera в Доминикане;

Amanemu в Симе, Япония;

Amanyangyun на окраине Шанхая, Китай;

Aman Kyoto в Киото, Япония;

Hotel Rosa Alpina в Доломитовых Альпах, Италия.

Фото: Aman Le Mélézin в Куршевеле, Франция

Крупная сеть российских отелей на юге Турции и гостиница в центре Стамбула

Турция – одна из любимых стран для отдыха российских туристов. Также – для бизнесменов, которые открывают здесь отели.

В 2021 году крупный туроператор "TUI Россия" открыл собственную управляющую компанию Fun&Sun Hotels под руководством Волкана Шимшека в Турции. Сеть будет управлять тремя отелями в Анталии, писали турецкие СМИ.

Туроператор TUI принадлежит российскому олигарху Алексею Мордашову, активы которого подпадают под санкции в Европе. К слову, недавно Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии начало расследование его попытки вывести свою долю из туристической компании.

По данным агентства dpa, Мордашов дал возможность своей жене Марине стать "контролирующим акционером" офшорной компании Ondero ltd: она приобрела 29,9% процентов акций TUI у другой контролируемой им компании. Таким образом семье олигарха удалось вывести из-под санкций долю в TUI, которая оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

Сегодня сети Fun&Sun Hotels принадлежат такие отели в Турции:

Fun&Sun Life Side;

Fun&Sun Life Belek;

Smart Club Prestige в Алании.

Генеральный генеральный директор TUI Россия Тарас Демура публично отмечал, что создание собственной управляющей компании в Турции "дает туроператору возможность иметь 100-процентный контроль над гостиничным продуктом и повысит удовлетворенность клиентов".

"В настоящее время мы управляем тремя турецкими отелями, и в будущем расширим этот опыт на другие регионы, включая Россию", - отметил сам Демура.

"Сегодня FUN&SUN — одна из ведущих компаний на туристическом рынке страны, а ее руководителя без преувеличения можно назвать настоящим лидером отрасли", - сообщают уже российские СМИ.

Фото: Fun&Sun Family Club Belek

Фото: Google отмечает, что отели сети пользуются спросом среди клиентов из Украины

В Турции есть и другие отели, принадлежащие россиянам. Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, российский бизнесмен Вагит Алекперов в 2015 году приобрел отель "Edition Hotel" в престижном районе Стамбула.

Алекперов – президент и совладелец нефтяной компании "Лукойл". Обладая состоянием в 14,5 млрд долларов, в 2017 году занял 6-е место в списке 200 самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes.

По сообщению того же издания, это не первый отель в Турции, который купил российский бизнесмен. Ранее он приобрел у президента компании "Palmali" отель "Palmarina Bodrum", расположенный в бухте Ялыкавак Бодрумского полуострова. По неподтвержденной информации, вместе с отелем он якобы также купил и саму Палмарину.

Фото: Rios Edition Hotel в Стамбуле

Замок в селе и отель с частными пляжами на Лазурном побережье Франции

Немалая часть отелей, которыми владеют россияне, находятся во Франции.

К примеру, отель уровня 4 звезды Le Club De Cavaliere в престижном курортном регионе на юге страны принадлежит Геннадию Тимченко – российско-финскому олигарху, члену так называемого "клана Путина". Тимченко является владельцем частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетике, имеет транспортные и инфраструктурные активы.

Фото: Отель Le Club de Cavaliere на Лазурном побережье Франции

Отель уровня 4 звезды Le Club De Cavaliere на Лазурном побережье Франции в курортном городке Ле Лаванду с видом на три золотых острова и частным пляжем. Здание отеля, по описаниям туристических агентов, построено в традициях тосканской архитектуры в окружении раскидистых сосен и благоухающих зарослей бугенвиллии.

"Стоимость номеров — от 302,5 до 702,5 евро за сутки без учета налогов. С какого года Тимченко и супруга владеют отелем, неизвестно", - пишут СМИ.

Россияне покупают во Франции и небольшие, но исторически ценные шато, расположенные в замках. Например, на сайте Château Le Sallay в Бургундии в 230 километрах от Парижа говорится, что нынешние владельцы замка – писатель Сергей Кузнецов и психолог Екатерина Кадиева.

Фото: Château Le Sallay в Бургундии принадлежит российскому писателю

"Они уже много лет организовывают различные образовательные программы на русском и английском. Самая известная из них - умный лагерь Марабу для русскоязычных детей со всего мира. В 2017 году они купили шато Ле Салле, чтобы у их программ появился свой дом – но, разумеется, не только для этого: за это время в замке прошло более двадцати свадеб, десятки семинаров и различных мероприятий. И, конечно, отель всегда рад видеть индивидуальных гостей", - идет речь в описании.

Замок-шато расположен в сельской местности: сюда приглашают приехать отдохнуть от городской суеты или поработать.

Фото: Цены в Château Le Sallay

Замок-шато и "европейская роскошь" в Швейцарии

Швейцария – еще одна страна, где находятся немало гостиниц, которыми владеют граждане России. Страна ежегодно привлекала множество состоятельных россиян на отдых.

Château Gütsch в Люцерне принадлежит российскому бизнесмену Кириллу Андросову. Это роскошный замок 19 века с видом на город Люцерн и Люцернское озеро, а также на гору Риги.

Фото: Château Gütsch в Люцерне принадлежит россиянину Кириллу Андросову

Швейцарскому изданию Luzerner Zeitung через своего председателя правления и адвоката Бенно Хафнера российский бизнесмен сообщил, что санкции в связи со вторжением России в Украину его не коснулись:

"Андросова считают не олигархом, а международным инвестором. Кроме обычных формальностей, для него нет никаких ограничений на въезд", - отметил адвокат. Он заверяет, что "нынешняя ситуация на работе замкового отеля не скажется".

По словам Хафнера, Андросов выступает против политики Путина:

"Кирилл Андросов формально дистанцируется от всех военных событий в Украине".

Фото: Цены за размещение в Château Gütsch

Инвестор еще одного швейцарского отеля Grand Hotel des Bains Kempinski в Санкт-Морице, горнолыжном курорте Швейцарии, - российский топ-менеджер Александр Матыцын, который являлся первым вице-президентом "Лукойла".

Фото: Grand Hotel des Bains Kempinski, цены за размещение на июнь 2022 года

"Пятизвездочный отель, расположенный в культовом здании 1864 года, сочетает в себе европейскую роскошь, отличный сервис и мероприятия мирового уровня в Швейцарских Альпах. В захватывающей дух горной местности вы можете зарядиться энергией и расслабиться, находясь рядом с природой", - говорится в описании на сайте отеля.

Запрос швейцарских СМИ по поводу возможного влияния санкций на пятизвездочный отель остался без ответа.

Напомним, ранее мы писали о российском бизнесе в Украине и о том, какие известные отели в нашей стране связаны со страной-оккупантом.