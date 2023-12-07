Розваги і житло. Скільки коштує комфортно відпочити у Карпатах взимку

Відпочинок у Карпатах взимку може коштувати чимало, якщо врахувати вартість проживання, харчування та розваг. Але бюджет відпустки залежить і від обраного регіону.

Скільки треба передбачити коштів для відпочинку на Івано-Франківщині та Закарпатті, РБК-Україна розповіла заступниця директора туристичної компанії "Відвідай" Марічка Касьянова.

Курорт Пилипець на Закарпатті: житло від 700 грн

Один із відомих гірськолижних курортів на Закарпатті – Пилипець. Найвищі траси – на висоті понад 1400 м (з вершини гори Гимба). На курорті є близько 20 км лижних трас різної складності, позатрасові спуски для фрірайдерів, маршрути для бігових лиж, працюють 7 підйомників. Пилипець називають "бюджетною версією Драгобрату" – найвисокогірнішого курорту України.

Марічка Касьянова розповідає про бюджет відпочинку у Пилипці. Зокрема, наводить приклад вартості поїздки до курорту зі Львова.

"Зі Львова до Пилипця – 200 км в один бік. Якщо ви їдете легковою автівкою, пальне обійдеться приблизно у 1200 гривень. Якщо їхати потягом, не дуже сильно зекономите для сім'ї, бо маршрут Львів-Воловець може коштувати в межах 200-250 гривень", – каже вона.

Але з Воловця до Пилипця доведеться взяти таксі, що обійдеться ще у 500-600 грн. Зі Львова можна дістатися й автобусом – від 200 грн.

У Пилипці туристи можуть проживати у приватному секторі та в готелях.

"Зараз є садиби, які не гірші за готелі, з душем і туалетом в номері. Таке проживання обійдеться в середньому 350 гривень з людини. Для сім'ї номер на добу виходить в середньому 700 гривень", – розповідає Марічка Касьянова.

Фото: Краєвиди на курорті Пилипець (booking.com)

Харчування у садибах зазвичай пропонуються у форматі сніданку і вечері. Середня вартість сніданків – 120 грн з людини, вечері – 150-170 грн.

"Готелі у Пилипці трохи дорожчі – за номер треба буде викласти 1100-1200 гривень без сніданку. Це залежить від класу готелю і відстані до схилів, водоспаду Шипіт. Якщо готель на початку села й доведеться більше їздити і ходити, то вартість буде трохи нижча. У найдорожчому готелі номер обійдеться у 4-5 тисяч гривень за добу", – звертає увагу спеціаліст.

Скільки коштують розваги для туристів у Пилипці

Курорт Пилипець бюджетний порівняно із Буковелем й на рівні дозвілля, звертає увагу фахіець. Наприклад, вхід на територію водоспаду Шипіт коштує 20 гривень з дорослого, з дітей – 10 грн.

"Оглядову канатну дорогу будуть запускати – думаю, вона буде в межах 200 гривень туди й назад. Але якщо ви у Пилипці власним авто, маєте можливість поїхати до Міжгір'я. Там є канатна дорога, вартість якої 150 гривень з людини, а діти до 6 років безкоштовно. Зовсім недалеко звідти озеро Синевир, до якого легко доїхати машиною", – розповідає Марічка Касьянова.

За її словами, вхід до озера коштує 60 грн для дорослих, 30 грн – для школярів. Супровід екскурсовода обійдеться приблизно в 700 грн.

"Поруч за 4-5 км з дітками цікаво відвідати реабілітаційний центр бурих ведмедів. Ціни такі самі – 60 і 30 гривень", – говорить вона.

Поблизу Синевира та Шипоту є колиби, які пропонують традиційні страви: банош, грибну юшку, бограч і подібне. На одну людину обід обійдеться у межах 350 грн.

"Ціни приблизно такі: шашлик коштує 90 гривень за 100 г, картопля чи грибна грибна юшка – 100 гривень. Якщо харчуватися в ресторанах Пилипця, ціни будуть такі самі або трохи дешевше. У садибах значно дешевше і з власного досвіду – часто смачніше, бо готують із домашніх продуктів", – зауважує спеціаліст із туризму.

Фото: Водоспад Шипіт та варіант туристичного житла у Пилипці (колаж РБК-Україна)

Абонементи на катання у Пилипці зазвичай на 30-40% дешевші, ніж на Буковелі.

"Спорядження на Пилипці теж дешевше, ніж у Буковелі, на 30-40 гривень. Торік ми брали в Буковелі лижі в оренду від 170 гривень, а у Пилипці можна було взяти за 120-130 гривень", – згадує вона.

Відпочинок у Яремче – традиційно на 40% дорожчий

Яремче в Івано-Франківській області – відома туристична локація, неподалік від якої знаходиться гірськолижний курорт Буковель.

"90% туристів взимку обирають Яремче, щоб їздити кататися і розважатися у Буковель. Також – щоб відпочити, погуляти і подихати свіжим повітрям, закупитися карпатськими сирами. Із Яремче до Буковеля приблизно 40 км, їхати 30-40 хвилин. Дістатися можна автобусом і на таксі", – розповідає Марічка Касьянова.

Оскільки Яремче популярніше місце, ніж Пилипець, то ціни на відпочинок там традиційно на 30-40% вищі, додає вона.

"Там зручна локація, більша готельна база, зручніше добиратися з Києва, Львова, Чернівців. Дорога зі Львова до Буковеля 250 км – на пальне своїм автомобілем обійдеться приблизно 1400 грн. До Яремче є пряме сполучення потягом, але квитки купити на цей популярний напрямок непросто. В бік Яремче регулярно ходять рейсові автобуси – від 200 гривень зі Львову", – перераховує варіанти транспорту спеціаліст.

В Яремче у високий сезон (різдвяно-новорічний період) житло пропонується із бронюванням мінімум на 3 доби. У готелях ціни за номер починаються від 2000 грн.

"Діапазон цін в межах Яремче може бути великий. Якщо у готелі є спа, басейн із підігрівом, то проживання обійдеться і в 4-5 тисяч гривень за номер. Із харчуванням "все включено" номер коштуватиме до 15 тисяч гривень за ніч", – звертає увагу Марічка Касьянова.

Фото: Краєвид із готелю у Яремче (booking.com)

У скільки обійдеться харчування та розваги для туристів у Яремче

Ціни на харчування в Яремче ненабагато відрізняються від цін у Буковелі.

"Але це якщо не розглядати заклади харчування біля підйомників, де ціни "космічні". Якщо порівнювати із цінами у Пилипці, то вартість страв буде відсотків на 30 вища. Тобто обід на одну людину обійдеться приблизно у 500 гривень", – підказує вона.

Харчуватися при готелі в Яремче обійдеться в межах 300 грн за вечерю, сніданок – 150-200 грн. У ресторані пообідати 2-3 людям коштуватиме щонайменше в 1000 грн.

Розважатися туристи із Яремче їздять у Буковель. Наприклад, колесо огляду там коштує 300 грн, "Гуцул Ленд" чи оглядовий витяг – стільки само.

В Яремче цікавий туристам водоспад Пробій, величезний сувенірний ринок, стежка Довбуша. Вхід на неї коштує 80 гривень, а послуги місцевого екскурсовода – приблизно 600-700 грн, додає фахівець.

Скі-паси у Буковелі у низький сезон коштують від 700 грн на день, у високий сезон – від 1200 грн на день.

Нагадаємо, ми писали, які розваги пропонують туристам у Карпатах взимку. Окрім катання на лижах популярністю користуються прогулянки на природі та термальні басейни.

Також ми розповідали про 5 найкращих місць для відпочинку в Україні, куди варто вирушити взимку. Серед них – великі міста країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.