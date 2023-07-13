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Розсекречена інформація. У Києві показують шоу про потоплення крейсера "Москва"

Фото: Подія "Отріцатєльноє всплитіє" на ВДНГ (надане РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Києві почали показувати шоу про потоплення російського крейсера "Москва". Глядачам демонструють фільм та музейні артефакти.

Подія "Отріцатєльноє всплитіє" триватиме щоденно на ВДНГ до кінця літа, повідомили TRAVEL РБК-Україна організатори.

Зазначається, що відвідувачам 10-го павільйону на ВДНГ покажуть короткометражний фільм, 3D-шоу та музей. У павільйоні з 25-метровим екраном та проекцією у 270 градусів покажуть занурення до затопленого крейсера та історичні події, що до цього потоплення привели.

"Експозиція є міксом розсекреченої інформації, за яку відповідали військові експерти, музейники та науковці, та патріотичного сарказму, над яким працювали відомі коміки та сценаристи", – звертають увагу організатори.

Тому крім історичних та військових фактів глядачам обіцяють емоційне й естетичне задоволення.

Твір є дебютною роботою режисера Андрія Франчука. Над сценарієм працювала творча група, в тому числі коміки Євген Журавльов і Василь Байдак. Музику створили Катерина Павленко з групи Go_A та Артем Єфімов.

"Почувши голос диктора Миті Гаврилова, глядачі шоу впізнають половину героїв фільмів у кінотеатрах. Ось така синергія творців нової української культури", – зазначають автори шоу.

Фото: Підводні кадри затопленого корабля (надані РБК-Україна)

Планується, що "москвотоплення" згодом демонструватимуть у Європі та інших країнах.

Проект організував Центральний військово-морський музей України у партнерстві з ГО "ДНА".

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі відрилася фотовиставка "Крізь об'єктив: портрети стійкості".

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