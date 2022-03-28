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Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

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Понеділок 28 березня 2022 09:00
Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список Фото: Туристичні компанії в Україні з країни-окупанта (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Туристичні компанії та туроператори з РФ і Білорусі, які ведуть діяльність в нашій країні

Російський бізнес присутній в Україні й під час розпочатої Кремлем війни. У безлічі країн світу, як і в самій Україні, все голосніше і частіше звучать заклики бойкотувати компанії, які хоч якось пов'язані з країною-окупантом. А разом з ними – і компанії з Білорусі, яка з перших годин повномасштабного вторгнення надала "майданчик" для російських військ, які атакували нашу країну.

TRAVEL РБК-Україна спільно з Опендатабот розповідають про деякі туристичні компанії в Україні, які мають бенефіціарів або власників з Росії та Білорусі.

Частина акцій TUI – в руках російського бізнесмена Олексія Мордашова

TUI Group — провідна глобальна туристична група, яка працює по всьому світу. Штаб-квартира групи знаходиться в Німеччині. Мережа включає понад 400 готелів і курортів преміальних брендів, таких як RIU, TUI Blue і Robinson, 16 круїзних лайнерів: від MS Europa і MS Europa 2 у класі люкс і експедиційних суден до флоту Mein Schiff круїзних і круїзних лайнерів TUI. До групи також входять провідні бренди туроператорів і маркетингові платформи по всій Європі, п'ять авіакомпаній і понад 1000 туристичних агентств, йдеться на сайті компанії.

Російському олігарху і співвласнику "Северстали" Олексію Мордашову належить третина акцій туроператора TUI. Нещодавно він вийшов з наглядової ради компанії, але активи бізнесмена через війну Росії проти України все ж підпадають під санкції в Європі. Також нещодавно Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини почало розслідування його спроби вивести свою частку з туристичної компанії.

Введені проти бізнесмена санкції Євросоюзу позбавляють Мордашова доступу до його акцій TUI та спрямовані на те, щоб перешкодити йому отримати від них будь-які доходи, пояснили на сайті російського туроператора. Там додали, що санкції ЄС стосуються особисто Мордашова і не вплинуть на роботу самої компанії.

Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

Фото: Bloomberg: "Олексій Мордашов роками ретельно складав схеми передачі багатомільярдної імперії своїм дітям. Протягом кривавого тижня ці плани вилетіли у вікно"

За даними Bloomberg, Мордашову вдалося вивести свої активи в холдингу TUI Group за межі Євросоюзу. За даними видання, він вивів з європейської юрисдикції акції на загальну суму 1,4 млрд доларів: мова йде про 34%-й частку у TUI AG. У виданні стверджують, що передача активів пройшла 28 лютого - в той день, коли Євросоюз наклав на Мордашова санкції. В рамках обмежень йому було заборонено продавати акції, отримувати дивіденди по них або будь-яким чином брати участь в управлінні компанією.

TUI в Україні зареєстрована як окрема компанія. Однак співрозмовники РБК-Україна з туристичного бізнесу повідомляють про її зв'язок з російським туроператором. Також про такий зв'язок свідчить і публічна інформація в інтернеті. Наприклад, ще до початку війни Росії проти України київські офіси TUI стали міняти вивіски на FUN&SUN:

Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

Генеральний директор TUI Росія Тарас Демура також публічно оголошував про відкриття готелів в Туреччині під цим самим брендом, повідомляло РБК-Україна напередодні.

"Сьогодні FUN & SUN — одна з провідних компаній на туристичному ринку країни, а її керівника без перебільшення можна назвати справжнім лідером галузі", — говорив Демура.

Сьогодні мережі Fun & Sun Hotels належать такі готелі в Туреччині:

  • Fun&Sun Life Side;
  • Fun&Sun Life Belek;
  • Smart Club Prestige в Аланії.

Водночас на обкладинці Facebook-сторінки TUI Ukraine розміщений слоган "Україна – понад усе!" на тлі кольорів українського прапора. Також повідомляється, що сайт компанії з технічних причин не працює, а через війну всі перельоти від туроператора скасовані.

"Мережа магазинів горящих путівок". Франшиза під відомим брендом

Компанія з добре впізнаваним в Україні логотипом. Пропонує послуги франчайзингу — відкрити турагентство" під ключ" по франшизі та під широко розрекламованим брендом. Має широку мережу туристичних компаній під однією назвою в різних регіонах країни. Ймовірно, більша частина з них відкрита по франшизі:

Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

За даними Опендатабот, у цієї туристичної компанії — кілька бенефіціарів-росіян.

Повна назва: Товариство з обмежною відповідальністю "Мережа магазинів гарячих путівок".

Адрес: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 172.

Дата заснування: 15.04.2003

ЄДРПОУ: 32493643

Бенефіціар:

  • Бейріт Костянтин Олександрович: Росія, Московська область, Наро-Фомінський район, місто Апрелівка, вулиця Кірова, будинок 19, квартира 56.
  • Васильєв Сергій Анатолійович: Росія, місто Москва, Філіпповський провулок, будинок 13, будівля 2, квартира 19.

Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

На Facebook-сторінці компанії остання активність була помічена ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, після чого там не було будь-яких заяв про війну, зупинці поїздок, повернення грошей за тури тощо.

Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

Однак на сайті компанії можна побачити фразу "Стоп війна" на тлі жовто-синіх тонів прапора України.

Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

Туроператор "Зима-Літо – індивідуальні та групові тури "під ключ"

Одне з популярних туристичних агентств, що працюють у Києві понад п'ятнадцять років.

"Наше турагентство надає безліч різноманітних послуг: організація індивідуальних і корпоративних турів по Україні, Європі та Балканах. Пляжний та екскурсійний відпочинок, гірськолижні тури, VIP та дитячий відпочинок", - йдеться на сторінці компанії.

Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

Туристичне агентство пропонує тури до Болгарії, Чорногорії, Албанії та інших країн.

Повна назва: ТОВ "Туристична компанія "Зима-Літо".

Адрес: Київ, вул. Шота Руставеллі, будинок 34, офіс 10.

Дата підстава: 14.06.2006

Код ЄДРПОУ: 33940832

За даними Опендатабот, серед бенефіціарів компанії – громадяни Республіки Білорусь:

Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

До слова, "Зима-Літо" – популярна назва серед інших туристичних компаній, які знаходяться в Росії:

Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

"Делфа Тур" - авторські тури Скандинавією

Компанія "Делфа Тур", офіс якої розташований в центрі Києва, є туроператором по 16 країнах Північної Європи.

Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

Як вказується на її сайті, пропонуються тури до Швеції, Норвегії, Німеччині, Естонії, Фінляндії, Фарерських островах й за іншими напрямками.

Повна назва - "ТОВ" Делфа Тур".

Адрес: Україна, Київ, вул. Катерини Білокур, будинок 2/8, офіс 20.

Дата заснування: 04.12.2018

ЄДРПОУ: 42668989

За даними Опендатабот, компанія має власників з Республіки Білорусь:

Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

Extreme Expedition Tour - тури для любителів риболовлі

Туристична компанія Extreme Expedition Tour спеціалізується на авторських подорожах, присвячених риболовлі. Клієнтам пропонується широкий вибір рибальських поїздок:

  • на Багамських островах;
  • у Гватемалі;
  • Болівії;
  • Суринамі;
  • Гаяні;
  • Аргентині та інших країнах.

"Ми не будуємо туристичний бренд. Ми створюємо ком'юніті любителів висококласної риболовлі. Ми пропонуємо не просто подорожі, ми пропонуємо пригоди", - йдеться у описі на сайті компанії.

Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

Повна назва: ПП "Екстрім Экспедишн Тур"

Адрес: Київ, вул. Будівельників, будинок 27

Дата заснування: 14.11.2007

ЄДРПОУ: 35550520

Згідно з даними Опендатабот, у компанії є власники з Республіки Білорусь:

Російський бізнес в Україні. Турфірми з власниками з країни-окупанта: список

Нагадаємо, раніше ми писали, які готелі в Україні пов'язані з країною-окупантом.

Також пропонуємо почитати, які готелі на популярних курортах Європи належать росіянам.

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