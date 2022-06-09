UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резкий спад. Количество заявок на визы в ЕС сократилось на 83%

Фото: Шенгенская виза (freepik.com)
Автор: Катерина Гончарова

Путешественников оттолкнули правила из-за пандемии, которые постоянно менялись

Количество заявлений на получение шенгенской визы, поданных во всем мире, сократилось на 83% по сравнению с периодом до пандемии COVID.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на новое исследование сайта Schengenvisainfo.com.

Количество заявлений на получение шенгенской визы, поданных в посольства, консульства и визовые центры государств-членов Шенгенского соглашения по всему миру гражданами третьих стран, сократилось на 83% по сравнению с 2019-м - годом до начала пандемии.

Интересно, что разница в количестве заявок между 2020 и 2021 годами составляет всего 0,05%, или на 1739 заявок меньше.

По словам основателя SchengenVisaInfo.com Бесарта Байрами, причина спада заявлений в том, что даже в 2021 году большинство стран Шенгенского соглашения отказались открыть границы для большинства граждан третьих стран.

Фото: Как менялось число заявок на шенгенские визы (инфографика Schengenvisainfo.com)

"Даже в странах, которые вновь открыли границы в 2021 году, каждую неделю вносилось так много изменений в правила, кто может въезжать, а кто нет. Это отпугивало путешественников. Особенно туристов. Они отказывались от планирования поездки в ЕС и, следовательно, от подачи заявки на шенгенскую визу", — утверждает Байрами.

Он отмечает, что большая часть государств Шенгенской зоны и ЕС открыла их только для путешественников из ограниченного числа стран, входящих в список эпидемиологически безопасных третьих стран ЕС.

Также в 2020 году 395 266 человек получили отказ в визах. А вот количество многократных виз (MEV), которые позволяют их владельцу въезжать в Шенгенскую зону более одного раза в течение срока действия, указанного в визовой наклейке, увеличилось с 61,6% до 71,7%.

Напомним, мы писали, почему украинцам отказывают во въезде в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шенгенская зонаВизовый режим