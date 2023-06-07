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Режим очікування. Чому змінюється ставлення до українців у ЄС: звіт

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Середа 07 червня 2023 11:46
Режим очікування. Чому змінюється ставлення до українців у ЄС: звіт Фото: Підтримка українців (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Європі, яка прийняла багатомільйонну хвилю українських біженців, починають відчувати "втому від солідарності". Ставлення до українців змінюється через кризу вартості життя.

Така ситуація може створити умови для російської пропаганди, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на euronews.com.

Головною причиною "втоми" називається уповільнення економічного зростання в країнах, що приймають біженців. Відповідний звіт "Інтеграція людей, що тікають із України до ЄС" подав радник Єврокомісії з питань України Лодевейк Ассер.

"Криза вартості життя вдарила по сім'ях з низьким і середнім доходом у суспільствах, що приймають, і створила контекст, в якому російська пропаганда може бути успішнішою", – йдеться в документі.

Деякі держави опинилися "під тиском" через рекордну інфляцію та високий рівень безробіття в ЄС.

Тим часом, за даними комісара з питань зайнятості та соціальних прав Ніколаса Шміта, в ЄС уже підписані 1,3 млн трудових договорів із українськими біженцями.

У звіті йдеться, що інтеграція українців у ринок праці ЄС та місцеві громади уповільнена через невизначеність щодо термінів закінчення війни. Аналітики назвали це "дилемою очікування".

"Люди, які втекли, як правило, стежать за своєю рідною країною і хочуть повернутися, як тільки вона стане безпечною, що ускладнює ухвалення рішення про те, чи розпочати вивчення нової мови, приступити до більш серйозних програм навчання чи освіти або інтегрувати дітей у системи освіти приймаючої країни", – зазначено у документі.

Дискурс про українських біженців може сприяти дезінформаційним кампаніям, щоб посіяти розкол у ЄС, вважає комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

ЄС прийняв 4 млн українських біженців, на їхнє розміщення та інтеграцію на ринку праці витрачено понад 1,1 млрд євро. По мільйону біженців прийняли Німеччини та Польща, також великій кількості українців надали захист Чехія, Італія та Іспанія. Найбільше біженців стосовно свого населення прийняли Естонія, Чехія, Польща, Литва та Болгарія.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців планують повернутися із Польщі додому.

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