Ресторани та кіно. На що можна витрачати гроші від Jobcenter у Німеччині

Українці, які знайшли прихисток від війни у Німеччині, отримують допомогу у місцевих центрах зайнятості як безробітні.

Ця щомісячна соціальна допомога є важливим фактором при виборі країни українськими біженцями, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

На що можна витратити виділені державою гроші, розповіла українка Ольга Лібентріт, яка мешкає у Німеччині 8 років.

"Збирати виплати на дорогі покупки не можна"

Допомога видається на речі першої необхідності - одяг, їжу, засоби гігієни.

"Можна уявити, що людина отримує 400 євро, на харчування, одяг та інші потреби витрачає протягом місяця 200 євро. Якщо так економити, то можна за рік зібрати на айфон. А якщо є додатковий заробіток, щоб придбати дорогий телефон чи збирати виплати декілька місяців, щоб купити машину - так не можна робити", - пояснює вона на своєму каналі YouTube.

Це означатиме, що людина має гроші на життя, й вона їх використовує неправильно.

"А в документах ви вказали, що у вас взагалі немає грошей, вам нема за що жити. Якщо ви зможете довести, що заощадили на той айфон протягом року, то Джобцентр не матиме до вас питань. Але якщо ви прийдете в дорогому брендовому одязі, це означатиме, що у вас є гроші", - зазначає вона.

Проте, за її словами, за базові витрати не потрібно надавати жодних чеків, як і не потрібно дотримуватись якогось списку покупок.

Фото: За новим одягом також можуть судити про забезпеченість біженця (pixabay.com)

На які товари та послуги розрахована допомога для українців

Стандартна ставка Hartz IV (допомога з безробіття, яку отримують українські біженці) розрахована так, щоб одержувачі мали змогу оплачувати продукти, одяг та предмети гігієни, а також квитки у кіно, пояснили у виданні morgenpost.de.

Наприклад, одинокий батько чи неодружена людина отримує 449 євро на місяць. Інші категорії одержувачів, залежно від складу сім'ї, трохи менше.

Фото: Чеки за витрати в одержувачів допомоги не запитують (unspalsh.com/mohammad-saifullah)

Хоча в центрах зайнятості й не прописують, на що люди повинні витрачати цю допомогу, при її розрахунку влада виходила з такого базового "кошика":

продукти харчування, напої – 155,82 євро;

одяг та взуття – 37,26 євро;

комунальні послуги – 38,07 євро;

меблі, техніка, предмети до будинку – 27,35;

охорона здоров'я – 17,14 євро;

транспорт – 40,27 євро;

пошта та зв'язок – 40,15 євро;

розваги та дозвілля – 43,82 євро;

освіта – 1,62 євро;

послуги з розміщення та харчування – 11,73 євро;

інші послуги та товари – 35,77 євро.

Окремо отримувачам оплачують оренду та витрати на опалення, у разі хвороби – лікування.

Нагадаємо, ми писали, як отримати допомогу новоприбулим біженцям у Польщі .