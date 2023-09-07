Рекордные цифры. Сколько украинских детей родилось в Польше в прошлом году

Демографический кризис в Польше усугубляется, но в стране отмечают рекордный всплеск рождаемости среди иностранок. В прошлом году этот показатель вырос вдвое – до 16 711 тысяч новорожденных.

Больше всего детей родили украинки – 82%, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на notesfrompoland.com.

В прошлом году в Польше родилось 305 132 детей. Это самый низкий показатель рождаемости со времен Второй мировой войны. Эксперты отмечают, что страна вошла в период демографического кризиса.

Впрочем, на этом фоне особенно выделяется рождаемость среди иностранок. В 2022 году детей в Польше родили рекордное количество иностранок с постоянным проживанием в этой стране – 5,5%. Это означает, что каждый двадцатый ребенок, рожденный в Польше в прошлом году, происходит из другой страны.

Более всего на такую статистику повлиял наплыв беженцев из Украины. Среди родивших иностранок 82% были гражданками Украины (13748 детей). Белоруски составили 4,4% (741 ребенок), россиянки – 1,5% (244 новорожденных).

Статистика рождаемости среди иностранцев в Польше резко выросла именно в 2022 году. Если в 2021 году женщины из других стран родили в этой стране 8970 детей, то в 2022-м – 16711.

"В 2022 году число родов украинок, постоянно проживающих в Польше, вдвое больше, чем в 2021 году и почти в 20 раз выше, чем в 2015 году", – отмечается в отчете Статистического управления Польши.

В предыдущие годы показатели рождаемости матерями из-за границы были значительно ниже:

2022 год – 8970 детей;

2019 год – 6425 младенцев;

2017 год – 4061 детей;

2015 год – 1736 новорожденных.

Еще до наплыва беженцев Польша ощущала беспрецедентный уровень иммиграции, который был одним из самых высоких в Европе. В последние годы страна выдала больше разрешений на первое проживание иммигрантам из-за пределов Европейского Союза, чем любое другое государство блока.

Напомним, мы писали, что польские предприниматели призывают правительство убедить украинцев остаться.

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