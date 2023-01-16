Реєстрація відновлена. Де можна подати заявку на виплати 6600 гривень від ООН

В Україні відновили прийом заявок на грошову допомогу від УВКБ ООН. У січні 2023 року зареєструватися на виплати у 6600 гривень можна в офісах та виїзних пунктах в 10 регіонах.

Де можна подати заявку та хто може претендувати на кошти, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на благодійний фонд "Право на захист".

Де працюють пункти реєстрації: перелік адрес

Пункти реєстрації на допомогу відновили роботу у деяких регіонах у січні 2023 року. Грошова допомога від УВКБ ООН – це виплата в 2220 гривень на члена сім'ї упродовж 3 місяців. Тобто людина отримає 6600 гривень за три місяці, а родина із 3 осіб – 19800 грн.

"Географія пунктів реєстрації розширюється, цього тижня відкрились додаткові офіси, а також більше виїздів мобільних бригад", – зазначають у фонді.

Наразі звернутися за виплатами можна в таких областях:

Харківська область:

Харків, вул. Гімназійна набережна 26, приміщення Центрального ЦНАПу. Запис в електронну чергу ведеться через телеграм- канал: https://t.me/unhcr_help_kharkiv.

Дніпропетровська область:

Дніпро, вул. Старокозацька 38, з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00;

Кривий Ріг, проспект Миру 28, за зупинкою "1-а міська лікарня", телефон: +38 (068) 473-96-19; з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00;

розклад роботи мобільних груп по області можна відстежувати у Телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_dnipro.

Львівська область:

Львів, вул. Стрийська 45в, з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00;

телеграм-канал: https://t.me/Registration_help.

Чернігівська область:

Чернігів, вул. П’ятницька, 49, з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00.

"Максимальна кількість заявок вже зареєстрована до кінця січня. Жива черга не обслуговується, лише по запису. Про відновлення реєстрації буде повідомлено в телеграм-каналі", – звертають увагу заявників.

Розклад роботи мобільних груп по області можна відстежувати у телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_che.

Фото: Пересленці в Запоріжжі (gettyimages.com)

Сумська область:

Суми вул. Новомістенська, 1, з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00;

мобільні виїзні групи по Сумській області. Відстежувати їх розклад роботи можна в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_sumy.

Полтавська область:

Полтава, площа Павленківська 3б, з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 17:00;

Кременчук, вул. Ватутіна 9, з понеділка по п’ятницю 08:00 - 16:00;

розклад роботи мобільних груп по області можна відстежувати у телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_poltava.

Запорізька область:

Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72 приміщення №154 (вхід з площі Маяковського), з понеділка по п’ятницю 09:00-15:00;

Реєстрація тільки за попереднім записом +38 063 387 93 16 (пн-пт 09:00-15:00).

Розклад роботи мобільних груп по області можна відстежувати у телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_zaporizhzhia.

Черкаська область:

Черкаси, вул. Лазарева 6/1 (біля облдержадміністрації, зупинка транспорту – "Соборна площа"), з понеділка по п’ятницю 09:00 – 17:00, телефон: (093) 191-01-20;

розклад роботи мобільних груп по області можна відстежувати у телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_cherkasy;

Кіровоградська область:

Кропивницький, вул. Пашутинська, 31-а, офісне приміщення (біля ЦНАПу). Графік роботи: з понеділка по п’ятницю 09:00 – 18:00, телефон: (050) 711 63 50;

розклад роботи мобільних груп по області можна відстежувати у телеграм-каналі: https://t.me/kropyvnytslyirefugee.

Одеська область:

Одеса, Сабанський провулок, 3 (вхід з провулка), з понеділка по п’ятницю 10:00 – 18:00;

Ізмаїл, пр-т. Миру, 9 (корпус Ізмаїльського державного університету, каб. №108), з понеділка по п’ятницю 10:00 – 18:00;

розклад роботи мобільних груп по області можна відстежувати у телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_odesa.

Хто може претендувати на отримання допомоги від ООН

У фонді зазначають, що зареєструватись на грошову допомогу зможуть ті категорії осіб, що підпадають за умовами та критеріями надання цієї допомоги:

"Подати заявку можуть не тільки вразливі вимушено переміщені особи, але й постраждалі від воєнних дій у певних регіонах, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону)".

Благодійний фонд "Право на захист" є офіційним партнером агентства зі збору даних на грошову допомогу, пояснюють на сторінці фонду.

Фото: Відновлення будинку в Запоріжжі (gettyimages.com)

По виплату можуть звернутися мешканці Дніпропетровської, Полтавської, Одеської, Запорізької, Кіровоградської, Черкаської, Харківської, Чернігівської, Сумської областей, які не були переселенцями.

Звертатися можна, якщо родина не отримувала допомогу від міжнародних організацій раніше та має дохід менше 5400 гривень на людину.

Між тим, допомогу нададуть лише родинам, які належать до категорії вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).

родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родини з однією або декількома особами з особливими потребами, а саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб.

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

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