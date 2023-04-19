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Реєстрація обов'язкова. Де у Німеччині ще можна їздити на авто з українськими номерами

Фото: Українські автомобілі в Німеччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Німеччині рік могли їздити на своїх автомобілях без реєстрації у цій країні. 13 квітня на засіданні міністерства транспорту представники урядів земель прийняли рішення не продовжувати пільговий період.

Українські автомобілі через рік від в'їзду у Німеччину мають бути поставлені на облік, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.

Через 12 місяців від в'їзду у Німеччину українськими автомобілями без реєстрації не можна ні пересуватися, ні паркувати їх на дорогах загального користування. За експлуатацію такого автомобіля можуть оштрафувати на 70 євро.

Реєстрація автомобіля у Німеччині передбачає:

  • проходження техогляду;
  • підтвердження наявності німецького полісу страхування цивільної відповідальності (10-30 євро на місяць);
  • сплату річного автомобільного податку (від 200 євро на рік).

Автомобілі з України потрібно також розмитнювати. Від сплати мита заявника можуть звільнити разі оформлення за процедурою переїзду на постійне місце проживання.

Процедуру реєстрації українських авто ухвалять на початку травня. Тоді ж мають вирішити, як можна буде отримати сертифікат відповідності на автомобілі, куплені не в ЄС.

Деякі землі продовжили перехідний пільговий період для українських автомобілів, поки немає спільно погодженої процедури:

  • до 30 червня 2023 року – Гессен, Саксонія, Бранденбург;
  • до 1 березня 2024 – Саксонія-Ангальт і Нижня Саксонія.

Слід зауважити, що термін дії українських посвідчень водія в ЄС продовжений до 6 березня 2025 року або до втрати статусу захисту.

Нагадаємо, ми писали, що треба знати про правила паркування в Німеччині.

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