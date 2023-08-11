Раніше за Італію. Які країни припинили видавати "золоті візи" росіянам: перелік

Італія припинила програму "золотих віз" для громадян Росії та Білорусі. Про це повідомило Міністерство підприємств і продукції країни.

Втім, Європейська комісія ще рік тому закликала всі європейські країни припинити видачу таких віз через загрозу безпеці у зв'язку із вторгненням в Україну, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Італія не видаватиме золоті візи росіянам і білорусам

Через рік після рекомендації ЄС Італія закрила можливість росіянам та білорусам отримувати золоті візи.

Італійська програма пропонує дворічний дозвіл на проживання в обмін на 2 млн євро інвестицій в італійські державні облігації, 500 000 євро – в італійську компанію, 250 000 євро – в італійський стартап або пожертву в 1 млн євро на благодійну ініціативу в Італії. Цей дозвіл можна продовжити на 3 роки.

Заявники мають спеціальний податковий режим, а через 10 років можуть подавати документи на громадянство. Минулого року Італія видала дворічні візи "інвестора" щонайменше 32 російським громадянам. Загалом програмою Investor Visa for Italy скористалися 200 російських громадян.

У лютому 2022 року влада європейських країн обмежила видачу "золотих паспортів" після вторгнення Росії в Україну.

"Ми зобов’язуємося вжити заходів щодо обмеження продажу громадянства – так званих золотих паспортів, – які дозволяють багатим росіянам, пов’язаним з російським урядом, стати громадянами наших країн і отримати доступ до наших фінансових систем", – заявили в Комісії ЄС.

Окрім європейських країн, подібне рішення прийняли також органи влади Великої Британії, США та Канади.

Фото: Візи до ЄС (immigrantinvest.com)

Які ще країни припинили видачу "золотих віз" та "золотих паспортів" росіянам

Згідно із рекомендацією Єврокомісії, більшість країн Європи, які мали програми дозволу на проживання в обмін на інвестиції, взагалі їх згорнули.

Італія залишається в числі небагатьох країн, які досі застосовують "золоті" візові схеми. На середину 2023 року такі програми пропонували більше 20 країн, серед яких Мальта, Північна Македонія, Туреччина, Єгипет, Йорданія, ОАЕ, Греція.

Між тим, Британія скасувала таку програму у лютому 2022 року, Ірландія – у лютому 2023 року, хоча для росіян "золоту" візову схему закрили на рік раніше. Також від обміну дозволу на проживання на інвестиції відмовилися Кіпр, Чорногорія та Молдова, Болгарія, Португалія.

У березні 2022 року "золоті візи" та "золоті паспорти" вже були недоступні громадянам Росії у таких країнах:

Чехія;

Греція;

Ірландія;

Португалія;

Мальта;

Іспанія;

Чорногорія;

Антигуа і Барбуда;

Домініканська Республіка;

Гренада;

Сент-Кітс і Невіс;

Велика Британія;

США;

Канада.

Фото: Російські туристи (колаж РБК-Україна)

Європейські чиновники не дотримуються заборон

Іспанія офіційно закрила золоті візи для росіян у квітні 2022 року. Між тим, чиновники оминали заборону і після цього. З'ясувалося, що іспанська влада не повністю дотримується заборони на подання заявок.

"Місяць тому ми отримали схвалення останньої заявки громадянина Росії, який купив житло. Вони скасували можливість просити ці візи в консульствах у Санкт-Петербурзі та Москві, але не дозволи, які туристи запитують звідси", – розповіла у лютому 2023 року міграційний юрист Крістіна Ромеро.

Документ, який опинився у розпорядженні видання On Economia, свідчив про видачу посвідки на проживання члену сім'ї російського інвестора, яку було видано 25 січня 2023 року.

Тоді джерела в уряді не відповіли, чи видають громадянам РФ дозволи на інвестування, і не відкрили дані про кількість виданих дозволів 2022 року. Але юристи зазначили, що таке можливо.

Нагадаємо, ми писали, Німеччина видала росіянам десятки тисяч національних віз.

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