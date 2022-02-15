Продолжат выполнять рейсы: в МАУ сокращают количество самолетов

Полеты продолжают выполнять в соответствии с расписанием

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" продолжает выполнять рейсы в соответствии с действующим расписанием. Компании удалось отработать компромиссную позицию в процессе переговоров со страховыми компаниями и лизингодателями.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МАУ.

Учитывая ряд факторов, в том числе по пересмотру ставок страховых платежей и низкого сезона, МАУ приняла решение временно уменьшить количество самолетов до 13. Еще два воздушных судна были отправлены на хранение в Испанию.

В компании заявили, что такое количество воздушных судов позволит оптимизировать флот и продолжать выполнение рейсов согласно настоящему расписанию.

"Одну из ключевых ролей в переговорах с партнерами сыграла позиция государства. Самолеты МАУ будут продолжать международное и внутреннее воздушное сообщение", — отметил СЕО авиакомпании Евгений Дыхне.

В МАУ сообщили, что в дальнейшем будут сообщать о любых изменениях.

"Рекомендуем внимательно следить за новостями авиакомпании на официальном сайте, а также за расписанием рейсов", - говорится в сообщении.

Фото: Самолет авиакомпании МАУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

В авиакомпании поблагодарили за понимание и готовность к сотрудничеству своих партнеров, Министерство инфраструктуры Украины и другие профильные ведомства.

Напомним, ранее мы писали, что самолеты авиакомпании Bees Airline временно отправляют за границу.