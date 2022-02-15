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Продовжать виконувати рейси: у МАУ скорочують кількість літаків

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Вівторок 15 лютого 2022 17:44
Продовжать виконувати рейси: у МАУ скорочують кількість літаків Фото: Літак авіакомпанії МАУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Польоти продовжують виконувати відповідно до розкладу

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" продовжує виконувати рейси відповідно до чинного розкладу. Компанії вдалося відпрацювати компромісну позицію у процесі переговорів зі страховими компаніями та лізингодавцями.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МАУ.

Враховуючи низку факторів, у тому числі щодо перегляду ставок страхових платежів та низького сезону, МАУ ухвалила рішення тимчасово зменшити кількість літаків до 13. Ще два повітряні судна були відправлені на зберігання до Іспанії.

У компанії заявили, що така кількість повітряних суден дозволить оптимізувати флот і продовжувати виконання рейсів згідно з цим розкладом.

"Одну з ключових ролей у переговорах з партнерами зіграла позиція держави. Літаки МАУ продовжуватимуть міжнародне та внутрішнє повітряне сполучення", - зазначив СЕО авіакомпанії Євген Дихне.

Продовжать виконувати рейси: у МАУ скорочують кількість літаків

Фото: Літак авіакомпанії МАУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

У МАУ повідомили, що надалі повідомлятимуть про будь-які зміни.

"Рекомендуємо уважно стежити за новинами авіакомпанії на офіційному сайті, а також за розкладом рейсів", — йдеться у повідомленні.

В авіакомпанії подякували за розуміння та готовність до співпраці своїх партнерів, Міністерство інфраструктури України та інші профільні відомства.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що літаки авіакомпанії Bees Airline тимчасово відправляють за кордон.

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