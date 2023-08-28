Проблема залишається. Росіяни стикаються з труднощами в отриманні віз

Отримання шенгенських віз для росіян залишається складним процесом. Труднощі виникають ще на етапі подання документів, а чекати на рішення доводиться більше місяця.

Які проблеми виникають у громадян РФ під час спроби оформити візи до Європи, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Асоціацію туроператорів.

Одна з основних проблем упродовж літа для росіян – скорочення часових слотів у візових центрах країн через період відпусток для співробітників консульств. Ситуація із записом до кінця серпня так і не покращилася. Зазначається, що якщо і вдасться подати заяву, то на отримання візи доводиться чекати більше місяця.

Наприклад, дуже складно забронювати час прийому для подання документів до візових центрів Франції, Іспанії та Португалії.

"Впіймати" запис на французьку візу під рівносильно диву. Вкрай рідко в системі бронювання з'являються слоти, а якщо таке і трапляється, то вони швидко закінчуються", – повідомляють в одній із туркомпаній.

Також практично немає вільних місць на запис до візових центрів Іспанії та Португалії, а отримання візи часто затримується. В італійському візовому центрі росіянам легше записатися у Москві, але не в регіонах. При цьому консульство розглядає документи у середньому місяць.

Лояльніші до російських громадян у візових центрах Греції та Угорщини. Там видають одноразові візи на термін поїздки, а заяву розглядають кілька тижнів.

Тим росіянам, які сподіваються отримати візу до Британії, радять планувати подання документів за 1-2 місяці.

Раніше ми писали, які країни продовжують видавати найбільше віз росіянам.

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