На Прикарпатті з'являться унікальні туристичні локації: де їх шукати

Три проекти Івано-Франківської області стали переможцями грантової програми "Культура. Регіони".
Національний природний парк "Гуцульщина" – із проектом "Гуцульська світлиця". Давній побут, традиції та обряди гуцулів там відтворять через сучасні інтерактивні експозиції та технологію доповненої реальності, а відвідувачам будуть проводити майстер-класи з традиційних гуцульських ремесел.
Рогатинський історико-краєзнавчий музей "Опілля". Там створять креативний простір – гончарну майстерню "Опільська гончарня". У межах проекту збираються відроджувати втрачене ремесло.
Фото: Гончарні вироби музею (facebook.com/opilliamuseum)
У Болехові реалізують проект культурно-туристичного маршруту "Шляхами Наталії Кобринської в місті Болехові". Заплановано створити путівник та сайт маршруту, 3D моделі будинку, в якому проживала Наталія Кобринська, та іншого будинку, де відбувалися зустрічі з культурними діячами того часу.