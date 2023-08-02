Правильна угода. Що треба знати про купівлю вживаного авто у Польщі

Українці у Польщі активно купують вживані автомобілі. Але не всі знають про документування покупки та варіанти сплати податку.

Як правильно оформити угоду та що треба знати про податки, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Що треба врахувати в договорі купівлі-продажу вживаного авто

Придбати вживаний автомобіль у Польщі можна на підставі:

договору купівлі-продажу;

фактури VAT;

фактури VAT-маржа.

При купівлі вживаного автомобіль у іншої фізичної особи зазвичай оформлюють договір купівлі-продажу. Такий документ можна створити онлайн за допомогою спеціальних ресурсів або скласти самостійно. Він має містити чітку інформацію:

дату та місце укладення документу;

визначення сторін угоди: дані продавця та покупця (ім'я, прізвище, PESEL, адреса проживання, адреса прописки, вид та номер документа, що посвідчує особу); для юридичної особи – назву, NIP, REGON, адресу офісу. Слід вписати дані всіх власників транспортного засобу, якщо їх кілька;

визначення предмету продажу – вказати реєстраційні номера автомобіля, номер VIN, марку, модель.

заяву продавця, що він є власником транспортного засобу й має право розпоряджатися ним;

ціну продажу транспортного засобу;

спосіб оплати (готівка/безготівковий переказ/бартер);

інформацію, хто сплачуватиме податок PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). Ззавичай цей обов'язок лежить на покупцеві, але сторони можуть домовитися інакше.

перелік додатків: техпаспорт, реєстраційне свідоцтво, поліс страхування OC, сервісна книжка.

Фото: Автомобілі на дорозі в Польщі (pixabay.com)

Купівля вживаного авто на підставі фактури VAT

При купівлі автомобіля у юридичної особи угода ймовірніше супроводжуватиметься фактурою VAT, що передбачає додавання до початкової ціни ще 23%. Ця сума ляже на плечі покупця.

Придбання автомобіля в комісійному сервісі може бути задокументована фактурою VAT-маржа. Це найменш популярна форма угоди, але покупець сплачує податок тільки з націнки.

Наприклад, автосалон купив вживаний автомобіль за 10 тисяч злотих, а продає за 13 тисяч злотих. Завдяки фактурі VAT-маржа, комісійний автосалон сплатить податок VAT тільки від суми 3 тис злотих. Якби машина продавался за звичайною фактурою VAT, то податок довелося б сплачувати від повної ціни.

Які обов'язки у покупця вживаного автомобіля в Польщі

Новий власник має упродовж 14 днів заплатити податок РСС (podatek od czynności cywilnoprawnych) – 2% від вартості покупки. Штраф за несвоєчасність сплати такого податку – від 360 злотих до 20-кратного розміру мінімальної зарплати (72 тис злотих).

Податок РСС не треба платити у таких випадках:

якщо вживане авто купується у юридичної особи, в тому числі в комісійному автосалоні. Але якщо власником авто є фізична особа, то податок РСС доведеться платити.

якщо автомобіль коштував менше 1 000 злотих. Але спроба штучного заниження ціни може бути розцінена як шахрайств. За це можна отримати великий штраф та проблеми із законом.

якщо привезти до Польщі вживаний автомобіль, зареєстрований за кордоном. У такому випадку сплачується акциз за імпорт: 3,1% для транспортних засобів з двигунами об'ємом до 2 л і 18,6% для транспортних засобів з двигунами з більшим об'ємом.

від податку РСС звільняються люди з інвалідністю.

Нагадаємо, ми писали, як ввозити авто в Україну з-за кордону.

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