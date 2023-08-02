Правильна угода. Що треба знати про купівлю вживаного авто у Польщі

Українці у Польщі активно купують вживані автомобілі. Але не всі знають про документування покупки та варіанти сплати податку.
Як правильно оформити угоду та що треба знати про податки, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.
Що треба врахувати в договорі купівлі-продажу вживаного авто
Придбати вживаний автомобіль у Польщі можна на підставі:
- договору купівлі-продажу;
- фактури VAT;
- фактури VAT-маржа.
При купівлі вживаного автомобіль у іншої фізичної особи зазвичай оформлюють договір купівлі-продажу. Такий документ можна створити онлайн за допомогою спеціальних ресурсів або скласти самостійно. Він має містити чітку інформацію:
- дату та місце укладення документу;
- визначення сторін угоди: дані продавця та покупця (ім'я, прізвище, PESEL, адреса проживання, адреса прописки, вид та номер документа, що посвідчує особу); для юридичної особи – назву, NIP, REGON, адресу офісу. Слід вписати дані всіх власників транспортного засобу, якщо їх кілька;
- визначення предмету продажу – вказати реєстраційні номера автомобіля, номер VIN, марку, модель.
- заяву продавця, що він є власником транспортного засобу й має право розпоряджатися ним;
- ціну продажу транспортного засобу;
- спосіб оплати (готівка/безготівковий переказ/бартер);
- інформацію, хто сплачуватиме податок PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). Ззавичай цей обов'язок лежить на покупцеві, але сторони можуть домовитися інакше.
- перелік додатків: техпаспорт, реєстраційне свідоцтво, поліс страхування OC, сервісна книжка.
Фото: Автомобілі на дорозі в Польщі (pixabay.com)
Купівля вживаного авто на підставі фактури VAT
При купівлі автомобіля у юридичної особи угода ймовірніше супроводжуватиметься фактурою VAT, що передбачає додавання до початкової ціни ще 23%. Ця сума ляже на плечі покупця.
Придбання автомобіля в комісійному сервісі може бути задокументована фактурою VAT-маржа. Це найменш популярна форма угоди, але покупець сплачує податок тільки з націнки.
Наприклад, автосалон купив вживаний автомобіль за 10 тисяч злотих, а продає за 13 тисяч злотих. Завдяки фактурі VAT-маржа, комісійний автосалон сплатить податок VAT тільки від суми 3 тис злотих. Якби машина продавался за звичайною фактурою VAT, то податок довелося б сплачувати від повної ціни.
Які обов'язки у покупця вживаного автомобіля в Польщі
Новий власник має упродовж 14 днів заплатити податок РСС (podatek od czynności cywilnoprawnych) – 2% від вартості покупки. Штраф за несвоєчасність сплати такого податку – від 360 злотих до 20-кратного розміру мінімальної зарплати (72 тис злотих).
Податок РСС не треба платити у таких випадках:
- якщо вживане авто купується у юридичної особи, в тому числі в комісійному автосалоні. Але якщо власником авто є фізична особа, то податок РСС доведеться платити.
- якщо автомобіль коштував менше 1 000 злотих. Але спроба штучного заниження ціни може бути розцінена як шахрайств. За це можна отримати великий штраф та проблеми із законом.
- якщо привезти до Польщі вживаний автомобіль, зареєстрований за кордоном. У такому випадку сплачується акциз за імпорт: 3,1% для транспортних засобів з двигунами об'ємом до 2 л і 18,6% для транспортних засобів з двигунами з більшим об'ємом.
- від податку РСС звільняються люди з інвалідністю.
Нагадаємо, ми писали, як ввозити авто в Україну з-за кордону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.