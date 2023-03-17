Правила посилилися. Хто з чоловіків зараз може виїздити за кордон: пояснення юриста

Під час дії воєнного стану в Україні чоловіки призовного віку, від 18 до 60 років, не мають права виїжджати за межі України. Але все ж є винятки, за яких перетинати кордон вони можуть легально.

Нещодавно додалися зміни у вимоги щодо виїзду за кордон чоловіків артистів та діячів культури. Про це у коментарі РБК-Україна розповів Максим Боярчуков, керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери".

Хто з чоловіків може виїздити за кордон легально

Окрім чоловіків, старших за 60 років та юнаків, які ще не досягли 18-річного віку, легально виїхати під час дії воєнного стану можуть:

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС;

ті, хто має інвалідність і отримали відстрочку від мобілізації або зняті з військового обліку за рішенням ВЛК;

чоловіки, які отримали поранення на війні та вирушають на лікування;

чоловіки, у яких є неповнолітні діти: 3 та більше неповнолітніх дітей, ті, хто самостійно виховує дитину віком до 18 років, опікуни неповнолітніх дітей-сиріт, а також ті, хто виховує дітей до 18 років з інвалідністю;

ті, хто має інші обставини: наприклад, супроводжує за кордон дружину з інвалідністю;

представники певних професій: члени екіпажів, наукові співробітники, спортсмени на тренери, водії, волонтери, діячі культури та інші.

Фото: Нещодавно посилили правила виїзду чоловіків – співробітників галузі культури (Getty Images)

Як посилилися вимоги до діячів культури: головне

Міністерство культури підготувало зміни до порядку виїзду артистів, митців і журналістів за кордон.

Вимоги щодо виїзду чоловіків артистів, доповнилися лише тим, що відтепер для отримання дозволу на виїзд за кордон їм необхідно надавати або приписне посвідчення, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, пояснює Максим Боярчуков.

"Вважаю що це цілком законна вимога, адже згідно із чинним законодавством ці документи мають бути на руках у чоловіків призовного віку, і для більшості заявників не є проблемою їх надання", – переконаний юрист.

Крім того, наявність військового посвідчення у діячів культури є якраз підтвердженням того, що вони свідомі щодо військового обліку та розуміють, що мають обов’язок перед своєю країною.

"Також при виїзді з України артистам необхідно буде надати контракти, які підтверджують мету поїздки, та після повернення – звіт про роботу, яка була зроблена", – зауважує співрозмовник.

Нагадаємо, раніше Мінкульт анонсував посилення умов виїзду для чоловіків-артистів призовного віку.

Відзначимо, серед категорій осіб, які можуть виїхати за кордон під час війни є також водії, які перевозять гуманітарну допомогу і важливий медичний вантаж. Щоб отримати дозвіл на такі перевезення, треба подати заявку на внесення до системи "Шлях".

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