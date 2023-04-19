ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Реєстрація обов'язкова. Де у Німеччині ще можна їздити на авто з українськими номерами

Новость на русском →
Середа 19 квітня 2023 15:59
Реєстрація обов'язкова. Де у Німеччині ще можна їздити на авто з українськими номерами Фото: Українські автомобілі в Німеччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Німеччині рік могли їздити на своїх автомобілях без реєстрації у цій країні. 13 квітня на засіданні міністерства транспорту представники урядів земель прийняли рішення не продовжувати пільговий період.

Українські автомобілі через рік від в'їзду у Німеччину мають бути поставлені на облік, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.

Через 12 місяців від в'їзду у Німеччину українськими автомобілями без реєстрації не можна ні пересуватися, ні паркувати їх на дорогах загального користування. За експлуатацію такого автомобіля можуть оштрафувати на 70 євро.

Реєстрація автомобіля у Німеччині передбачає:

  • проходження техогляду;
  • підтвердження наявності німецького полісу страхування цивільної відповідальності (10-30 євро на місяць);
  • сплату річного автомобільного податку (від 200 євро на рік).

Автомобілі з України потрібно також розмитнювати. Від сплати мита заявника можуть звільнити разі оформлення за процедурою переїзду на постійне місце проживання.

Процедуру реєстрації українських авто ухвалять на початку травня. Тоді ж мають вирішити, як можна буде отримати сертифікат відповідності на автомобілі, куплені не в ЄС.

Деякі землі продовжили перехідний пільговий період для українських автомобілів, поки немає спільно погодженої процедури:

  • до 30 червня 2023 року – Гессен, Саксонія, Бранденбург;
  • до 1 березня 2024 – Саксонія-Ангальт і Нижня Саксонія.

Слід зауважити, що термін дії українських посвідчень водія в ЄС продовжений до 6 березня 2025 року або до втрати статусу захисту.

Нагадаємо, ми писали, що треба знати про правила паркування в Німеччині.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух
Відпочинок в Україні
Точки зору
Анна Джоболда
Знання мови і зарплати. Де та як українці шукають роботу за кордоном
Анна Джоболда
директор департаменту рекрутації Gremi Personal
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Ирина Савіна
Де українцям можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору