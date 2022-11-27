Повільна деградація. Чому санкції поки не знищили російську авіацію

Після міжнародної ізоляції в РФ розвивають внутрішні авіарейси, але галузь все одно чекає занепад. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Російські авіакомпанії продовжують літати, попри масштабні міжнародні санкції, накладені на авіаційний сектор. Одним їхній крах здається неминучим, а інші впевнені, що країна-окупант знайшла обхідні шляхи.

Чимало авіаційних експертів здивовані тим, що російські комерційні авіакомпанії все ще піднімаються в небо, попри низку жорстких обмежень, спрямованих проти авіаційного сектора країни.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle розповідає, чому через 9 місяців війни цивільна авіація РФ не занепала і яке майбутнє чекає на неї далі.

Громадянській авіації РФ пророкували крах протягом тижнів

Незабаром після початку вторгнення в Україну західні країни закрили повітряний простір для російських авіакомпаній. Іноземні авіакомпанії розірвали з ними свої комерційні зв'язки, а виробники літаків, такі як Boeing та Airbus, перестали постачати до Росії важливі запчастини.

Тоді експерти заявляли: пройде не більше двох тижнів, і комерційна авіація в Росії "завалиться". Однак через дев'ять місяців війни прогнози неминучої загибелі галузі виявилися передчасними. Авіаперевезення для російських пасажирів, принаймні на внутрішніх маршрутах, здаються безперебійними, пише видання.

Це пояснюється поєднанням факторів, стверджує Річард Абулафія, авіаційний експерт з американської консалтингової компанії AeroDynamic Advisory: "Поточні санкції безумовно є частиною цього процесу. Росія використовує існуючі запаси запчастин, обхідні шляхи та канібалізм (розбір літаків на деталі – ред.)".

Фото: Через скорочення розкладу польотів авіакомпанії продовжили виконання внутрішніх рейсів. На фото –Sukhoi Superjet 100-95LR RA-89080 (wikipedia.org)

"Канібалізація" російської авіації

До повномасштабного вторгнення в Україну російські авіакомпанії експлуатували понад 800 літаків, майже всі з них – західного виробництва.

Останні доступні дані, надані державною авіакомпанією країни "Аерофлот", свідчать, що понад 120 мільйонів пасажирів скористалися послугами авіакомпаній країни у 2019 році. Більш ніж половина з них здійснювали міжнародні рейси, які після початку війни були повністю скасовані через санкції.

Через скорочення розкладу польотів авіакомпанії продовжили виконання внутрішніх рейсів, каже експерт AeroDynamic Advisory: "Впевнений, що їхній пріоритет – збереження внутрішніх авіаперевезень. Коли вам більше не потрібно турбуватися про міжнародні маршрути, це дозволяє заощадити багато миль на вашому флоті та використовувати ресурси та компоненти обслуговування всередині країни".

З цим згодна експерт з російських авіакомпаній Анастасія Дагаєва. Вона сказала DW, що розбір літаків, які простоюють, на деталі був "можливістю захистити критичні компоненти". Поки що у них немає інших доступних варіантів закупівлі.

"Тепер ми змушені красти запчастини". РФ залежить від західних комплектуючих

Російські комерційні авіакомпанії сьогодні експлуатують майже повністю сучасні західні літаки виробництва Boeing та Airbus. Більшість із них орендовані у міжнародних компаній. Така бізнес-модель підтримується так званою Кейптаунською конвенцією.

Фото: У березні в РФ ухвалили закон, який практично легалізував крадіжку іноземних літаків, які раніше орендували у західних компаній (unsplash.com)

Міжнародний договір був підписаний ПАР у 2001 році. Він знизив ризики для кредиторів і вартість запозичення для боржників за рахунок підвищення правової визначеності.

"Конвенція дозволила міжнародним фінансистам виходити з того, що кредитний ризик для всіх досить високий. Тому вони прагнули фінансувати літаки на ринках, що розвиваються, і Росія не була винятком", – пояснив Абулафія.

Коли після 2001 року Росія почала оновлювати свій парк комерційних авіалайнерів, замінивши старі літаки радянського виробництва, вона також ухвалила західні графіки технічного обслуговування та стандарти безпеки авіакомпаній. Після введення санкцій російські авіакомпанії більше не могли гарантувати ці обов'язкові графіки, і тому багато інвесторів вимагали повернути свої орендовані літаки – понад 500 бортів на суму понад 10 мільярдів доларів.

Однак у березні 2021 року російський диктатор Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє авіакомпаніям країни реєструвати свої літаки у Росії. Це фактично означало, що країна вкрала ці літаки. "Тепер ми змушені красти запчастини, що стало питанням виживання для цивільної авіації в Росії", – сказав російський авіаексперт експерт Вадим Лукашевич.

Він також зазначив, що раніше Іран був великою надією для РФ: іранський режим допоміг би оминути західні санкції у сфері авіації. Надія, яка, однак, для Москви не справджується.

Фото: "У якийсь момент ви побачите, як настає межа" – експерт. На фото – Airbus A320-200 в аеропорту Владивостока (wikipedia.org)

"Від 6 до 12 місяців". Що буде з цивільною авіацією Росії далі

Абулафія вважає, що Росію та Іран не можна порівнювати, оскільки Тегеран використовує у своєму флоті в основному старі моделі, побудовані у 1970-х та 80-х роках. Сучасні російські літаки набагато більше залежать від регулярних оновлень програмного забезпечення та сучасних напівпровідників.

"З літаками старого покоління їх набагато легше підробити. У Росії немає внутрішніх комерційних потужностей з виробництва літаків будь-якої значущості, які б дозволили їй компенсувати західний бойкот поставок запчастин", – додав експерт.

Більше того: західні виробники справді добре вміють відстежувати комплектуючі. Це означає, що Росія в цей час відрізана від постачальників запчастин в інших країнах світу.

"Підозрюю, в якийсь момент ви побачите, як настає межа. Тому що отримання запчастин тут і там, знищення існуючих літаків – це історія від шести до дванадцяти місяців", - сказав Абулафія.

Експерт також вважає, що ще більш небезпечним для російської комерційної авіації може стати кричуще порушення Москвою Кейптаунської конвенції: "Не думаю, що є хтось, хто колись знову фінансуватиме капітальне авіаобладнання в Росію", – додає він.

Зазначимо, ще одна російська авіакомпанія розбирає літаки на деталі.

Також через санкції літаки у РФ ламаються та здійснюють аварійні посадки.