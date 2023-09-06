"Потік біженців не припиниться". У країні ЄС готуються до напливу українців

У Нідерландах готуються до прибуття більшої кількості біженців з України. Прогнозується, що до 1 лютого 2024 року буде потрібно 97000 місць для прийому втікачів від війни.

Більше житла мають підготувати муніципалітети на прохання уряду, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на telegraaf.nl.

Зараз країна має 81 тисячу місць прийому для біженців. Мери міст пообіцяли минулого тижня, що доведуть кількість місць до 90 тисяч. Але голова Ради Безпеки Воутер Колфф припустив, що може знадобиться ще більше житла.

В уряді прогнозують, що до 1 лютого може знадобитися 97 тисяч місць розміщення біженців із України. Із відповідним листом до мерів міст звернувся державний секретар Ерік ван дер Бург, який відповідає за питання притулку.

За його словами, потік біженців з України не припинятиметься. Не схоже, що ситуація зміниться найближчим часом. Тому до кінця 2023 року у Нідерландах очікується зростання числа українських біженців понад 104 400 осіб. Частина українців проживає у приватних осіб. Решті буде потрібне житло, яке надає місцева влада.

З початку війни тимчасовий захист у Нідерландах отримали понад 100 тисяч осіб. Близько 3000 з них – без українського громадянства, яких влада планує позбавити статусу та права проживати у країні.

Для розміщення українців влада Нідерландів вдається до безпрецедентних заходів. Раніше повідомлялося, що муніципалітет придбає парк відпочинку за 2,2 млн євро, щоб поселити там близько 200 українських біженців у будиночках для кемпінгу.

Також раніше для українців збудували квартал окремих квартир "Мрія" на тисячу біженців.

Нагадаємо, ми писали, що частина біженців із України відстояли право залишатися у Нідерландах.

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