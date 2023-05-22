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Без посадкових талонів. В аеропорту Берліна запускають систему розпізнавання облич

Фото: Аеропорт Берліна (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В аеропорту Берлін-Бранденбург представили нову послугу біометричного розпізнавання осіб, що спростить проходження контролю на посадку. Пасажирам не потрібно буде пред'являти жодних документів.

Така послуга тестується на пріоритетній посадці деяких авіакомпаній, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Цифрова послуга знаходиться на стадії тестування у співпраці з Lufthansa Group.

"Цифровий сервіс BER Traveler дозволяє отримати доступ до процесорів в аеропорту за допомогою біометричного розпізнавання осіб та повністю без необхідності пред'являти документи. Проект пропонується на етапі тестування в BER спільно з Lufthansa Group та технологічним партнером FastID", – йдеться у заяві аеропорту Берлін-Бранденбург.

Раніше пасажири на пріоритетній смузі контролю безпеки мали пред'являти свої посадкові талони. Тепер достатньо пройти через систему розпізнавання облич.

На першому етапі послуга забезпечуватиме доступ лише до пріоритетної смуги. Однак надалі технологію можна буде використовувати для самостійної реєстрації.

Нова біометрична послуга в аеропорту добровільна. Охочим необхідно зареєструватися через програму FastID, де зберігатимуться їхні біометричні та особисті дані.

Пасажири, які реєструються в додатку, мають можливість вирішити перед кожною поїздкою, чи хочуть вони скористатися послугою наступного рейсу. Тільки після цього дані будуть передані, а після польоту видалені з FastID і залишаться лише у додатку пасажира.

Нагадаємо, ми писали, що найбільші пасажирські літаки світу повернуть на рейси Lufthansa.

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