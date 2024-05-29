UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Попри санкції. Яка країна видала найбільше віз росіянам у 2023 році

Фото: Шенгенська віза (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Попри війну в Україна та санкції ЄС частина європейських країн продовжують активно видавати візи росіянам. У 2023 році найбільше візових заявок від громадян РФ схвалила Італія.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengen.news.

Кількість візових заявок до країн Шенгенської зони від громадян Росії у 2023 році скоротилася на чверть (24%) після санкцій ЄС, запроваджених через війну в Україні. Торік від росіян поступило 520 000 візових запитів. Із були схвалені 82%.

Деякі країни майже не відмовляли у видачі шенгенських віз росіянам. У Польщі, Ісландія та Словаччині частка схвалених заявок складала від 93%. Найбільшу кількість віз росіянам торік надала Італія – 134 000 дозволів на в'їзд. У цій країні 93,4% запитів отримали позитивну відповідь.

У Польщі росіяни подали 257 заяв на отримання візи, 99,6% з них країна схвалила. Проте кількість людей, які намагалися отримати шенгенську візу у Польщі, різко знизилася – у 2022 році росіяни подали 2200 візових заяв.

Найбільшу частку відмов у наданні шенгенської візи росіяни отримали в Естонії. Країна схвалила лише 44,4% візових заявок від громадян РФ. Всього в цю балтійську країну росіяни подали 2800 заяв на візу.

Нагадаємо, ми писали, що Норвегія запровадила нові правила в'їзду громадян Росії в країну. Тих, хто в'їжджатимуть з туристичною метою, не пустять через кордон.

Також ми повідомляли, що у Чехії пропонували продовжити заборону на видачу віз громадянам РФ та Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяШенгенська зонаВізовий режимРосіяни