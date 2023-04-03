Вопреки решению властей. В Турции продолжают заправлять российские самолеты

В Турции продолжают заправлять самолеты российских авиакомпаний. Обслуживание подсанкционных лайнеров прекратили только две крупнейшие хендлинговые компании – Havas и TGS.

Небольшие компании продолжают предоставлять сервис россиянам, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Сообщается, что крупнейшие провайдеры наземного обслуживания самолетов перестали обслуживать российские самолеты американского производства Boeing и европейские Airbus.

Впрочем, полного запрета на заправку и обслуживание авиалайнеров из России в Турции нет, отметило издание Middle East Eye. Поэтому компании самостоятельно решают, сотрудничать ли им с российскими авиакомпаниями.

"Havas и другие перестали обслуживать, но небольшие компании все еще предоставляют сервис россиянам", – отметил источник издания.

В середине марта издание AirportHaber сообщило, что Министерство таможни и торговли Турции запретило обслуживать американские самолеты российских и белорусских авиакомпаний. Основанием было письмо от Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Власти США ввели санкции против самолетов российских и белорусских авиакомпаний еще в марте 2022 года. Ограничения запрещают заправку и обслуживание Boeing и других авиалайнеров из России и Беларуси, имеющих более 25% комплектующих из США.

Фото: Самолет "Аэрофлота" в аэропорту Стамбула (gettyimages.com)

Такие санкции должны не позволить выполнять международные рейсы самолетами, включенными в черный список. Однако российские авиакомпании продолжали летать на Боингах, в том числе в Турцию.

По данным Flightradar24, в марте российские авиакомпании не снизили количество полетов в Турцию на самолетах западного производства даже после формального запрета турецких властей. Количество рейсов в любой аэропорт, который мог бы использоваться в качестве базы для дозаправки российских авиалайнеров, не возросло.

Такие данные позволяют экспертам отрасли заключить, что российские авиакомпании продолжают заправляться в Турции, даже если эти услуги не предоставляются Havas и TGS.

Напомним, мы писали, что в России задумали делать копии деталей к зарубежным самолетам.

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