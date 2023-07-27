Попит змінився. Скільки коштує орендувати квартиру у великих містах Польщі

Ціни на оренду житла в Польщі продовжують зростати через потік біженців та загальну інфляцію – подекуди до 30% за рік. Але запити орендарів зросли – все частіше люди шукають дво- і трикімнатні квартири.
Яка зараз середня вартість оренди житла у великих містах Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.
У Польщі вперше за останні місяці знизився запит на найдешевше житло – кавалерки (квартири студії до 30 кв.м). Натомість люди найчастіше цікавляться 2-кімнатними квартирами площею не менше 40 кв. м. Такі дані навів портал з нерухомості otodom.pl за червень 2023 року.
Кавалерки для оренди на сайті шукали тільки 6% людей. Зате суттєва частка запитів припала на 2- та 3-кімнатні квартири (по 25%) та 4-кімнатні квартири (15%).
При виборі варіантів житла найчастіше задавали у пошуку 2-кімнатні квартири за такою ціною:
Між тим, 3-кімнатні квартири за таку саму ціну цікавили потенційних орендарів у 4 рази менше. Можливо, через більші комунальні платежі за велику площу житла.
За даними порталу, середні ціни на оренду житла для кожного з воєводських центрів у червні 2023 року мало змінилася порівняно з травнем, але у річному вимірі додалося 10%. Але в окремих містах ціни зросли найбільше й за місяць:
Майже без змін за місяць залишилася вартість оренди в Лодзі, Любліні та Варшаві. У Білостоці, Бидгощі та Щецині ціни навіть знизилися на 1,2%.
А за рік оренда житла найбільше подорожчала у таких містах:
Найнижча середня орендна плата серед великих міст – у Кельце (1850 злотих). Трохи дорожча оренда квартир в Ольштині і Бидгощі – в середньому приблизно 2000 злотих.
За 2500 злотих в середньому можна орендувати квартиру в Катовіце, Любліні, Познані та Жешуві.
А найдорожчою очікувано залишається Варшава. В столиці середня ціна оренди складає до 5000 злотих. Між тим, у Лодзі середня орендна ставка нижча удвічі.
У Лодзі майже 42% пропозицій стосуються квартир до 40 кв. м. У Варшаві – лише чверть оголошень.
Оголошення про житло на 40-60 квадратів – по 38% в обох містах. Великі квартири понад 60 кв. м в Лодзі – це лише п'ята частина пропозиції. У Варшаві таких майже 40%.
У Лодзі квартири до 60 кв. м можна орендувати на 40% дешевше, ніж у столиці, а площею 60-90 кв. м – удвічі дешевше.
Нагадаємо, ми писали, скільки коштує орендувати житло в найбільших містах Німеччини.
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