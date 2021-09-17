Полюбоваться природой и прикоснуться к истории: каким будет маршрут из Киева в Канев на теплоходе

16 сентября состоялась тестовая поездка на теплоходе "Ракета" из Киева в Канев. Как прошло событие и чем будет интересен маршрут - в материале.

На сегодняшний день состоялось уже три пилотных поездки по маршруту Киев-Канев-Киев на теплоходе "Ракета". Инициатива реализуется Государственным агентством развития туризма Украины совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины, Министерством инфраструктуры Украины, Киевской и Черкасской областными государственными администрациями.

Водный маршрут "Киев-Канев" привлекает туристов (фото: пресс-служба)

Организаторы проекта хотят изучить спрос и перспективы восстановления регулярных туристических поездок по Днепру, включая возможность софинансирования таких программ со стороны государства. Возобновление речных маршрутов поможет привнести новизну в туристический бизнес Украины и дать толчок развитию отрасли, уверены они.

По результатам первых заездов, маршрут будет доработан и усовершенствован. А при наличии интереса со стороны туристов - созданы и другие водные маршруты по всем регионам страны.

Водный маршрут "Киев-Канев": длительность и особенности поездки

Многие помнят путешествия на теплоходе "Ракета" с детства. Сегодня поездка покажется вам такой же живописной и впечатляющей, но наверняка более комфортной.

К запуску судна были отреставрированы и оборудованы всем необходимым. Туристы могут свободно передвигаться по внутреннему пространству "Ракеты", а при желании - сфотографироваться или снять видео под присмотром персонала на краю палубы. Несмотря на скорость, поездка по водной глади ощущается максимально легко, а изюминку путешествию добавит проход шлюзов.

Экскурсия на "Ракете" будет познавательной (фото: пресс-служба)

Путешествие до Канева по воде занимает около 2, 5 часов. Во время поездки гостям предлагают полюбоваться водными и живописными пейзажами, а заодно послушать исторический экскурс от гида.

Интересные факты о жизни и культурном наследии городов и поселков, мимо которых лежит маршрут, а также исчерпывающую информацию о главном персонаже, с которым ассоциируется Канев - Тарасе Шевченко - вы получите еще по пути туда.

Маршрут включает в себя посещение Шевченковского национального заповедника (фото: РБК-Украина)

Полный маршрут включал в себя несколько этапов. По приезде в Канев туристов ждал обед в ресторане, а затем - посещение Шевченковского национального заповедника на Чернечей горе.

Здесь гостям дали время посетить могилу и музей Тараса Шевченко и другие памятники культурного наследия, полюбоваться живописными локациями и сделать фото.

Экскурсия на Каневскую ГЭС (фото: пресс-служба; РБК-Украина)

Также во время визита можно посмотреть Каневскую ГЭС: увидеть, как работает электростанция, можно совершенно бесплатно. До пандемии подобные экскурсии были регулярными, а сегодня спрос на них только начинает набирать обороты. Особенно интересно такое мероприятие будет семьям с детьми.

После гостям маршрута было предложено несколько видов досуга на свежем воздухе. Байдарки, сапы, поездка на джипе или моторной лодке, волейбол или пейнтбол - можно выбрать развлечение по вкусу.

В целом маршрут занял весь день: с 8 утра, когда "Ракета" выехала из Киева и до 19, когда прибыла обратно. Благодаря насыщенному графику она может стать полноценным путешествием выходного дня.

Возвращение в Киев (фото: пресс-служба; РБК-Украина)

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, маршрут "Киев - Канев" - это только первый шаг для старта регулярных пассажирских перевозок по реке Днепр.

Важно понимать, будет ли генерироваться необходимый для этого спрос среди украинцев. В дальнейшем планируем запускать маршруты из Киева в Чернобыль, Переяслав-Хмельницкий и Трахтемиров. Река должна стать удобной и безопасной как для пассажирских, так и грузовых перевозок. Далее комплексный запуск пассажирских перевозок рекой должна включить обновление речных вокзалов и причалов, производство судов в Украине, - отметил министр.

Когда будут налажены регулярные маршруты

На сегодняшний день нет точных данных, когда будет запущен маршрут для туристов Киев-Канев-Киев. По словам организаторов, полноценный запуск "Ракеты" планируется только в новом сезоне судоходства на Днепре следующего года. Но уже с этой субботы будут доступны билеты для прогулочного путешествия по Киевской области у одной из компаний.

После Революции Достоинства мы специально для возрождения водного пассажирского транспорта построила цеха на собственном судостроительно-судоремонтном заводе в Николаеве. Но, к сожалению, эти суда не строятся, так как пассажирские перевозки по рекам в Украине являются убыточными и экономически необоснованными, - говорит директор компании Алексей Вадатурский.

По его словам, важно вернуть моду на водные пассажирские перевозки, возрождать судостроение и судоходство. Уже не первый год пассажирские суда курсируют по маршрутам "Николаев-Кинбурнская корса-Очаков" и "Новая Каховка-Херсон-Голая Пристань", а осенью осуществляют туристические поездки в Ковалевский лес по маршруту "Николаев-Ковалевка".

По словам представителей турбизнеса, водный транспорт на Днепре и Южном Буге снова понемногу становится популярным и любимым среди пассажиров.

При этом пассажирские перевозки для одного из предприятий все же пока являются убыточным, и скорее социальным проектом - он приносит до 5 млн грн убытков в год.

В Украине надеются, что тестовые поездки привлекут внимание законодательной и исполнительной ветвей власти к вопросам возрождения водных пассажирских перевозок в Украине, чтобы сделать их популярными у украинских туристов.

Напомним, ранее мы подготовили готовый маршрут Черниговщиной для ярких выходных. Он включает экскурсии по историческим местам и поездку к живописным озерам.

Также мы писали про новый вид туризма, который набирает обороты в Украине.