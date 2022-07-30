Полярный круиз за 120 тысяч долларов. Почему туры в Арктику - на пике популярности

Как состоятельные туристы могут спасти уникальную природу севера планеты

Единственный в мире роскошный туристический ледокол недавно совершил свой первый рейс к Северному полюсу. Специально созданный для туристических целей лайнер-ледокол Le Commandant Charcot 13 июля прошел сквозь морские льды, совершив свой первый успешный пассажирский рейс на "вершину земли".

Как стали популярными туры в Арктику и как туристы могут сохранить природу континента - TRAVEL РБК-Украина пишет со ссылкой на Bloomberg.

Билеты на арктический круиз по цене от 40 000 долларов

Le Commandant Charcot — ледокольный круизный лайнер французской судоходной компании Compagnie du Ponant. Судно названо в честь французского полярного ученого Жана-Батиста Шарко. Это ледокольное судно полярного класса 2, способное достигать удаленных полярных направлений, таких как географический Северный полюс.

Лайнер оснащен гибридной силовой установкой, работающей на сжиженном природном газе и электрическими батареями мощностью 5 МВтч, способными на короткое время привести корабль в движение без работающих двигателей.

Под конец лета запланировано еще больше рейсов туристического ледокола, хотя цены за такой "полярный круиз" очень высокие: от 40 000 до 126 000 долларов за билет для одного пассажира.

Фото: Ледокольный круизный лайнер Commandant Charcot совершил свой первый успешный пассажирский рейс в Арктику (wikipedia.org)

"На борту 245 слотов, и недостатка в желающих попасть в тур нет. Этим летом не менее 57 000 круизных пассажиров прибудут в Лонгйир — норвежский архипелаг. Оттуда отправляется этот лайнер и многие другие арктические круизы. Экологические риски полярного приключенческого туризма значительны, включая возможность загрязнения. Но при устойчивом управлении туристические круизы могут помочь в усилиях по сохранению Арктики, смягчению последствий изменения климата и адаптации", — считает автор статьи на Bloomberg Адам Минтер, который специализируется на темах технологий и окружающей среды.

Скандинавия, льды и альпинизм. Когда туры в Арктику стали популярными

Арктика давно привлекает туристов. За десятилетия до первой успешной экспедиции на Северный полюс ценители необычных путешествий в труднодосягаемые локации исследовали скандинавскую Арктику, наслаждались фьордами и альпинизмом, охотой и рыбалкой. Эти активности организовывали проводники-представители коренных народов.

Пароходы создали рынок для арктических круизов, включая посещение Аляски, Исландии и Гренландии. К началу 1900-х годов арктические туры уже были довольно процветающим бизнесом. Этому способствовали путеводители и захватывающее дух освещение в СМИ.

Современные технологии значительно упростили исследование Арктики, и в период с 1977 по 2004 год к Северному полюсу добрались 52 ледокола. Тринадцать из этих рейсов были посвящены научным исследованиям, остальные 39 провели для туристов.

Фото: Круизы на фринцузском ледокольном лайнере расписаны до конца лета (wikipedia.org)

За последнее десятилетие процессы таяния льдов в Северном Ледовитом океане и удлинение лета еще больше увеличили количество арктических круизов. С 2013 по 2019 год количество уникальных туристических судов, заходящих в Арктику, увеличилось с 77 до 104. Годовая вместимость этих судов выросла с 74 177 до 91 166.

"Это достаточно скромные цифры. Ведь, например, Венецию в пасхальные выходные посетило больше людей. Но устойчивый рост туров в Арктику вызывает беспокойство. Есть веские тому причины. В случае разлива топлива, утечки сточных вод или другого несчастного случая на Севере не хватит инфраструктуры, чтобы решить проблему", — пишет автор.

Разлив топлива и утечка вод. Чем туры на ледоколах опасны для природы

Крупные круизные лайнеры - это еще большее воздействие человека на островки дикой природы. "Вторжение" людей меняет поведение животных и потенциально разрушает флору и без того небольшие места обитания уникальных видов. Арктические туристы и операторы не могут игнорировать свое влияние на климат. В 2016 году выбросы углерода, связанные с туристическим транспортом (самолеты, корабли, автомобили и другие транспортные средства), составили около 5% от общего объема глобальных выбросов.

"Выбросы усиливают глобальное потепление и таяние моря, но это также создает больше возможностей для круизов в Арктике. Это "порочная петля", которая способствует и без того большой активизации туризма. Особенно быстро растет интерес со стороны состоятельных туристов: они хотят посмотреть пейзажи, которых на планете становится все меньше", — считает Адам Минтер.

Но вместо запрета и остановки арктических круизов это повод сделать их лучше, считает он: "Более века дикие места влекут посетителей, и их количество растет. Эти создает экономические стимулы, чтобы сохранить дикую природу. И появляется все больше людей, которые хотят ее защитить. Знаменитый британский натуралист и телеведущий Сэр Дэвид Аттенборо выразился по этому поводу лучше всего: "Никто не будет защищать то, что ему безразлично, и никому не будет дела до того, чего они никогда не испытывали".

Как туристы могут помочь сохранить Арктику

Арктика нуждается в заботе людей. Морской лед продолжит таять, и этот процесс может ускориться.

"Арктический совет — ни к чему не обязывающая организация восьми арктических стран, которая могла бы продвигать разумные правила для туристов, но она дает сбои из-за вторжения России в Украину", — пишет автор.

Даже те туристы, которые могут позволить себе билеты на роскошные ледоколы за 126 000 долларов, остановить изменение климата сами по себе не могут. Но и они не бессильны, считает журналист: "За прошедшее столетие состоятельные туристы, приехавшие в дикие места, сыграли решающую роль в их сохранении, начиная с лесов Непала и заканчивая ранними годами существования чрезвычайно популярной системы национальных парков США. В Арктике можно сделать что-то подобное".

Фото: Вмешательство человека в нетронутую экосистему наносит вред, но это можно обратить и на пользу (intrepidtravel.com)

Ассоциация операторов арктических круизных экспедиций разработала руководящие принципы устойчивого развития для арктических круизов и сертифицирует большинство арктических круизных операторов.

"Ожидается, что в будущем от туристических круизов будут требовать способствовать науке и исследованиям, и на маршрутах будут использовать экологически чистые суда. Le Commandant Charcot, принадлежащий французскому круизному оператору Compagnie du Ponant, оборудован двумя научными лабораториями. Там также работают несколько ученых, которые проводят лекции для пассажиров. Это может служить примером для других арктических судостроителей и туркомпаний".

По мере роста глобального потепления в мире поездка в Арктику станет роскошью. Но это также "билет, который может привести человечество к лучшему будущему", — считает эксперт.

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