В Польше украинцы могут получить еще одну выплату на детей: детали

В Польше начали принимать заявки от украинцев на получение финансовой помощи для школьников, которые учатся в этой стране.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

В Министерстве семьи и социальной политики Польши приступили к приему заявок на программу под названием "Dobry start". По этой программе будет предоставляться денежная помощь украинским школьникам в Польше.

Родители, чьи дети учатся в польской школе, смогут получить одноразовую выплату - 300 злотых (около 1880 гривен). Ее предоставляют, чтобы родители могли подготовить ребенка к школе и купить нужные принадлежности.

Средства по программе "Dobry start" выплачивают всем школьникам, поэтому справку о доходах от родителей не требуют. Помощь предоставляют лицам в возрасте до 20 лет, а лицам с инвалидностью - до 24 лет.

Кто может подать заявку на финансовую помощь

Украины, которые спасаются от войны в Польше, могут получать такую помощь наравне с поляками. Они должны отвечать таким критериям:

являются родителями или опекунами ребенка, обучающегося в польской школе;

у них есть разрешение на постоянное проживание в Польше или они подпадают под действие специального закона о помощи гражданам Украины (военные беженцы);

у них есть номер PESEL на себя и ребенка.

Как оформить заявку на выплату

Для подачи заявки необходимо иметь:

индивидуальный номер PESEL; польский номер телефона и электронную почту; счет в польском банке

Заявку родители могут подать на портале Emp@tia MRiPS, на сайте PUE ZUS а также с помощью электронного банкинга.

Заявки принимают до 30 ноября 2022 года. Подробная инструкция, как подать заявку через портал ZUS, есть на сайте.

Напомним, в Польше также разрешили не платить налоги украинцам, которые работают удаленно.