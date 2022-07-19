UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше разрешили не платить налоги украинцам, которые работают удаленно

Фото: Удаленная работа (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Украинские налогоплательщики могут и дальше поддерживать свою экономику

Беженцы, которые переехали в Польшу из-за войны в Украине и при этом работают дистанционно, могут не платить налоги в пользу этой страны. Вместо этого они могут платить налоги в Украине.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на письмо, опубликованное Министерством финансов Польши.

В сообщении ведомства говорится, что украинцы могут платить налоги в пользу своего государства, если они получают доходы не из польских источников. Речь идет о тех сотрудницах компаний, у которых нет зарегистрированного представительства в Польше.

"Таким образом, Польша проявила солидарность с Украиной, чтобы украинские налогоплательщики могли продолжать поддерживать экономику своей страны, даже находясь за границей из-за войны", — отревагировали в VisitUkraine.today.

"Как правило, мы не исключаем возможности сохранения центра жизненных интересов украинцев в Украине во время войны", — говорится в письме министерства финансов Польши.

Спустя два месяца войны в Украине офис эффективного регулирования (BRDO) и ІТ-ассоциация Украины обратились к правительству и министерству финансов стран ЕС - Польши, Чехии, Болгарии, Германии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Они попросили не менять налоговое резидентство предпринимателей-беженцев, которые оказались в этих странах из-за войны.

Напомним, Тбилиси перестанет предоставлять жилье беженцам из Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшаработа в ПольшеБеженцы