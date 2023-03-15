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У Польщі для біженців з України будують модульне житло: кого селитимуть

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Середа 15 березня 2023 18:22
У Польщі для біженців з України будують модульне житло: кого селитимуть Фото: Модульне житло у Польщі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Підляському воєводстві Польщі збудують 50 модульних будинків для українських біженців. Влада вже виділила земельні ділянки у двох містах.

Де надаватимуть модульне житло у Польщі та кого туди селитимуть, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.

50 модульних будинків для біженців з України збудують в Монівецькому повіті за підтримки фонду "Podziel się Pokojem". Ідея такого будівництва з’явилася ще восени минулого року. Але тоді місцевій владі вона здавалася "божевільною".

Однак на сьогодні залишилося зібрати необхідні кошти. Під будівництво 50 цілорічних модульних будинків для біженців з України вже виділили 2 дві земельні ділянки в населених пунктах Гоньондз та Долістув.

Зазначається, що модульне житло будуть призначені в першу чергу для тих осіб, які зараз проживають місцях колективного розміщення. До будинків підведуть необхідні комунікації та пішохідно-велосипедні доріжки.

У Польщі для біженців з України будують модульне житло: кого селитимуть

Фото: Колективне розміщення біженців (notesfrompoland.com)

У готових модульних будинках тимчасове житло знайдуть близько 250 людей біженців. Після закінчення війни ці конструкції перевезуть в Україну.

У Монецькому повіті збираються залишити лише 5 модульних будинків. Їх планують використовувати для потреб місцевих жителів, які перебуватимуть у скрутній життєвій ситуації.

Нагадаємо, ми писали, як українці тепер мають оплачувати житло у Польщі.

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