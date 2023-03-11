Далі своїм коштом. Як українці тепер мають оплачувати житло у Польщі

З весни біженці в Польщі мають покривати половину витрат на проживання. З 1 березня українські біженці, які перебувають в країні понад 120 днів і живуть у наданому їм житлі, повинні покривати половину вартості проживання з лімітом у 40 злотих (8,50 євро) на день.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Звільняються від виплат за житло соціально незахищені категорії населення: діти, пенсіонери, вагітні жінки, батьки-одинаки, батьки дітей віком до 12 років, особи, які перебувають в особливо скрутному матеріальному становищі.

Далі, починаючи з травня, біженці повинні будуть покривати 75% витрат на проживання, якщо вони перебувають у Польщі довше 180 днів. Ліміт встановлять у розмірі 60 злотих (12,73 євро) на день.

Українців мотивують платити за житло самостійно

З початку війни в лютому 2022 року Польща прийняла більше мільйона українських біженців і надала їм житло. Однак в польському уряді кажуть, що більше не може дозволити собі фінансувати їх перебування у такій мірі, як це відбувається зараз.

Окрім розміщення, біженці користуються іншими державними пільгами, медициною, отримують на рівні з громадянами Польщі щомісячну допомогу на дітей у розмірі 500 злотих (107 євро).

У 2022 році Польща витратила на українських біженців близько 8,36 мільярда євро: ці суми становили третину загальних витрат на біженців серед усіх країн ЄС, зазначається у звіті ОЕСР. Польща отримала 123 мільйони євро від Фонду притулку, міграції та інтеграції (AMIF).

Фото: З березня біженці у Польщі мають покривати половину вартості проживання з лімітом у 8,50 євро на день (Getty Images)

"У рамках глобального благодійного заходу "Stand Up for Ukraine", який зібрав 9,1 мільярда євро, Польща отримала 200 мільйонів євро для надання першої допомоги (харчування, транспорт і тимчасове житло тим, хто тікає від війни в Україні", – зазначили у Комісії.

Як заявляють у польському уряді, оптимально, щоб допомога біженцям не тривала довше року, бо "надання їм допомоги демотивує їх і ускладнить повернення на ринок праці".

"Ми не хочемо позбавляти когось даху над головою. Ці постанови мають скоріше мотиваційний характер", – сказав Павел Шефернакер, заступник міністра внутрішніх справ і урядовий уповноважений у справах біженців.

ЄС про скорочення допомоги не інформували

У Єврокомісії кажуть, що Польща не повідомляла їх про плани скорочення виплат на житло українцям. Відповідаючи на запитання EURACTIV.pl, чи повідомила Польща Європейську комісію про свої плани змусити біженців платити за проживання, виконавчий директор ЄС відповів, що ні.

Але Комісія залишається в курсі прийняття нового закону та підтримує контакти з польською владою з цього приводу.

"Комісія уважно стежить за ситуацією в Польщі та підтримує регулярні контакти з польською владою щодо практичної імплементації Директиви про тимчасовий захист, щоб забезпечити наявність відповідних гарантій щодо розміщення переміщених осіб під тимчасовим захистом", — додав речник Комісії.

Нагадаємо, українці у Польщі можуть відкрити польську візу безпосередньо на території цієї країни. Це стосується кількох категорій громадян.

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