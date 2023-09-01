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Покупці житла у Польщі зможуть зекономити тисячі євро: суть нововведення

Фото: Багатоквартирний будинок у Польщі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 31 серпня покупці житла на вторинному ринку в Польщі зможуть зекономити гроші. Із цього дня набуває чинності закон, що скасовує 2% податку при купівлі такої нерухомості.

Нововведення стосується людей, які купують квартиру чи дім у Польщі вперше, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Які умови дешевшого придбання житла у Польщі із 31 серпня

Податок на цивільно-правові операції (PCC) поширюється тільки на вторинний ринок нерухомості. Ті, хто купує житло на первинному ринку, не платять цей податок.

Скасування податку при купівлі ненового житла робить квартири і будинки цієї категорії доступнішими. Якщо раніше за таку квартиру вартістю 100 тисяч євро треба було заплатити податок PCC у 2000 євро, то тепер ці гроші залишаються у кишені покупця.

Не платити податок зможуть лише ті, у кого в Польщі не було до цього житлової нерухомості – навіть спадку чи частки у спільній квартирі чи будинку.

Також з 1 січня 2024 року набуде чинності ще одна норма. Податок PCC у 6% запровадять для тих, хто купує 6 і більше квартир в одному будинку чи житловому комплексі. Такі покупці за квартиру у 100 тисяч євро заплатять 6000 євро податку. Це нововведення покликане обмежити спекулятивну скупку нерухомості.

Фото: Житлова нерухомість у Польщі (unsplash.com)

Скільки коштують квартири у великих містах Польщі

У липні 2023 року ринок нерухомості у Польщі пережив ціновий бум, повідомляв expander.pl. Ціни на квартири у 8 із 17 міст у дослідженні встановили нові рекорди.

Найвищі середні ціни за квадратний метр житла у цих містах в липні 2023 року були такі:

  • Варшава (14 265 злотих або 3191 євро);
  • Краків (12 664 злотих або 2823 євро);
  • Вроцлав (11 279 злотих або 2523 євро).
  • Білосток (8 898 злотих або 1990 євро);
  • Люблін (8 878 злотих або 1986 євро);
  • Торунь (7 997 злотих або 1789 євро);
  • Лодзь (7 903 злотих або 1768 євро);
  • Сосновець (6 480 злотих або 1450 євро);

Експерти прогнозують, що за великого попиту на житло ріст цін до кінця року може сягнути 10%.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують квартири у містах Польщі влітку.

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