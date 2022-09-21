Позвонить своим. Как бесплатно воспользоваться телефоном при отсутствии связи
Программа позволяет звонить на оккупированные территории и из-за границы без роуминга
В Украине был создан сервис бесплатных звонков без мобильной связи и качественного интернета. Дозвониться можно на оккупированные территории и родным из-за рубежа, сообщает TRAVEL РБК-Украина .
На сайте разработчика UniTalk указано, он создан для помощи украинским военным, волонтерским организациям и находящимся за рубежом украинцам.
"Цель проекта – предоставить возможность людям в нелегкие военные времена связаться со своими близкими и родными в один клик и совершенно бесплатно".
Звонки через программу "Подзвони Своїм" – один из немногих способов безопасной связи на оккупированных территориях, где не работают украинские операторы сотовой связи или дают сбой.
Платформа Unitalk помогает звонить бесплатно без мобильной связи и даже при слабом интернет-соединении.
Сервис будет полезен в следующих случаях:
- нет средств на счете мобильного оператора связи;
- качество интернета не позволяет воспользоваться мессенджерами;
- дорогой роуминг для тех, кто находится за границей;
- нужно связаться с близкими, не используя свой номер телефона;
- когда близкие люди не умеют или не могут пользоваться мессенджерами.
Фото: Два варианта совершить звонки на сайте проекта (скриншот РБК-Украина/allo.unitalk.cloud)
Как воспользоваться возможностью звонков, когда нет связи или средств на счете
Есть два способа совершить звонок:
1. Первый – ввести на сайте номер того, кому нужно позвонить по телефону (с компьютера на телефон, требует наличия интернета);
2. Второй – ввести номер телефона и номер того, кому необходимо позвонить (соединение телефон-телефон).
Сервис позволяет совершить не более 2 звонков в сутки - до 15 мин каждый.
С помощью программы военные, жители временно оккупированных территорий могут безопасно связываться с родными, волонтеры и уехавшие за границу – не платить за мобильную и интернет-связь.
Напомним, мы писали, что изменится для украинцев в роуминге ЕС .