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Позвонить своим. Как бесплатно воспользоваться телефоном при отсутствии связи

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Среда 21 сентября 2022 08:00
Позвонить своим. Как бесплатно воспользоваться телефоном при отсутствии связи Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Программа позволяет звонить на оккупированные территории и из-за границы без роуминга

В Украине был создан сервис бесплатных звонков без мобильной связи и качественного интернета. Дозвониться можно на оккупированные территории и родным из-за рубежа, сообщает TRAVEL РБК-Украина .

На сайте разработчика UniTalk указано, он создан для помощи украинским военным, волонтерским организациям и находящимся за рубежом украинцам.

"Цель проекта – предоставить возможность людям в нелегкие военные времена связаться со своими близкими и родными в один клик и совершенно бесплатно".

Звонки через программу "Подзвони Своїм" – один из немногих способов безопасной связи на оккупированных территориях, где не работают украинские операторы сотовой связи или дают сбой.

Платформа Unitalk помогает звонить бесплатно без мобильной связи и даже при слабом интернет-соединении.

Сервис будет полезен в следующих случаях:

  • нет средств на счете мобильного оператора связи;
  • качество интернета не позволяет воспользоваться мессенджерами;
  • дорогой роуминг для тех, кто находится за границей;
  • нужно связаться с близкими, не используя свой номер телефона;
  • когда близкие люди не умеют или не могут пользоваться мессенджерами.

Позвонить своим. Как бесплатно воспользоваться телефоном при отсутствии связи

Фото: Два варианта совершить звонки на сайте проекта (скриншот РБК-Украина/allo.unitalk.cloud)

Как воспользоваться возможностью звонков, когда нет связи или средств на счете

Есть два способа совершить звонок:

1. Первый – ввести на сайте номер того, кому нужно позвонить по телефону (с компьютера на телефон, требует наличия интернета);

2. Второй – ввести номер телефона и номер того, кому необходимо позвонить (соединение телефон-телефон).

Сервис позволяет совершить не более 2 звонков в сутки - до 15 мин каждый.

С помощью программы военные, жители временно оккупированных территорий могут безопасно связываться с родными, волонтеры и уехавшие за границу – не платить за мобильную и интернет-связь.

Напомним, мы писали, что изменится для украинцев в роуминге ЕС .

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