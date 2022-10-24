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Подільською вузькоколійкою. Українців запрошують у ретро-тур зі старовинним паровозом

Фото: Легендарний паровоз Гр-280 (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

Українців запрошують вирушити у святковий ретротур Гайворонською вузькоколійкою. Подорож за маршрутом Гайворон – Бершадь запланована на 5 листопада.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Таку мандрівку пасажирам влаштують до Дня залізничника. Вагони везтиме легендарний гайворонський паровоз Гр-280, який знімають у фільмах.

"На вас чекають подорож на поїзді, який везтиме старовинний 70-річний паровоз, мальовничі краєвиди українського Поділля, смачна юшка в казані на березі Південного Бугу під виступ народного музичного колективу та багато іншого", - закликають мандрівників у компанії.

Фото: Паровоз став "героєм" кінострічок (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Подорож запланована на суботу, а вирушити із Києва та Вінниці організовано можна окремим вагоном, так само - й повернутися назад. Виїзд із Києва за розкладом - 4 листопада о 21:08, прибуття в Гайворон - 07:00.

Для того, щоб мати можливість проїхатись Гайворонською вузькоколійкою, необхідно зареєструватися для участі в турі.

Квитки на ретропоїзд можна придбати онлайн на сайті booking.uz.gov.ua (за запитом Гайворон - Бершадь, Бершадь - Гайворон, поїзд №851/852, 5 листопада), у новому застосунку, у Viber і Telegram. Вартість – 215 гривень в обидві сторони.

Фото: Тури вузькоколійками почали проводити 2021 року (facebook.com/Олег Васильєв)

Тури вузькоколійкою почали проводити 2021 року з метою популяризації та збереження таких залізниць.

"Вузькоколійки - це залізниці з шириною колії 750 мм, тобто удвічі вужче за стандартну, "широку" колію. Їх активно будували наприкінці 19 та на початку 20 століття задля перевезення вантажів. Вузьку колію було простіше будувати у місцевостях зі складним профілем: в горах, ущелинах та перевалах", - розповідав РБК-Україна Олег Заблудовський, співзасновник громадської організації "Дослідники історії вузькоколійних залізниць України".

Нагадаємо, ми розповідали про найкращі локації для знайомства з Черніговом восени.

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