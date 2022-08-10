Подальше от войны. Страна в Африке задумалась о развитии туризма

В Судане годами длились войны, в ходе которых погибли миллионы людей

Судан, известен несколькими долгими войнами, во время которых погибло множество людей, нацелился на развитие туризма.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на AfricaNews.

Многочисленные конфликты. Предостерегают, что ехать в страну опасно и сегодня

Судан часто рассматривается как место конфликта, но в стране также есть достопримечательности - от слияния рек Голубого и Белого Нила до древних храмов и пирамид. Теперь Судан хочет использовать туристический потенциал и отойти от представления о них как о государстве, где проходит война.

"У нас есть стратегический план на 5 лет, в котором мы стараемся развивать все наши туристические направления на высоком уровне с действительно хорошими удобствами", — говорит представитель министерства туризма страны Доктор Бабикер Мохаммед.

Однако, по словам экспертов, кардинально изменить такое представление и стать туристической страной вряд ли скоро получится. Ведь, в частности, Судан известен и тем, что здесь проходила Вторая гражданская война - конфликт арабов Судана с неарабскими народами Юга. Война продлилась целых 22 года (с 1893 по 2005 года). Война сопровождалась актами геноцида, массовыми убийствами, изгнаниями и порабощением мирного населения.

Кроме того, здесь недавно прошла еще одна война - конфликт между силами правительства и силами оппозиции, начавшийся 15 декабря 2013 года и завершившийся 22 февраля 2020-го.

Многие предостерегают, что ехать в страну опасно и сегодня.

Фото: Мероэ — древний город на территории Судана, столица государства Куш после разорения Напаты фараоном Древнего Египта Псамметихом II в VI веках до нашей эры (wikipedia.org)

Пирамиды и древние столицы. Какое наследие сохранилось в Судане

Но в Судане пытаются донести, что она также интересна богатой историей цивилизаций и руин, многие из которых по размерам в три раза превосходят пирамид в Египте. Но доктор Мохаммед признает, что Судан пострадал от негативного имиджа.

"Мы работаем, чтобы продвигать Судан на международных ярмарках. Но мы поняли, что многие люди знают Судан как место конфликта. Но если мы внимательно посмотрим на Судан, то увидим, что его площадь составляет более одного миллиона квадратных миль, а туристические направления удалены от места конфликта на тысячи километров", — сказал он.

Среди других достопримечательностей Судана - Мероэ, древняя столица Кушитского королевства, где находятся сотни нубийских пирамид.

"Я думаю, что приятно приезжать в эти более отдаленные места, это явно отличается от пребывания в западном мире, где вокруг вас были бы толпы туристов", — Шарлотта Ньюджент, преподаватель американской школы в Хартуме.

Первая из огромных пирамид в Мероэ была построена королем Аркамани первым более 2200 лет назад. На пике своего развития правители Мероэ контролировали долину Нила с севера на юг на расстоянии более 1000 км.

Раскопки выявили свидетельства важных кушитских захоронений периода Напатана между 800 и 280 годами до нашей эры. В июне 2011 года археологические памятники Мероэ были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее тысячи туристов застряли на известном курорте из-за внезапного карантина.